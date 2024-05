1 Der Azubi Paul Hettich (links) und Ausbildungsleiter Thomas Vogel werten Borkenkäferfallen aus. Das Monitoring ermöglicht es, Waldbesitzer frühzeitig zu warnen. Foto: Thomas Faltin

Im Harz hat der Schädling schon Zehntausende Hektar Wald vernichtet, auch im Südschwarzwald gibt es kritische Gebiete. Denn Hitze und Trockenheit schwächen die Bäume und erlauben zudem oft drei Käfergenerationen. Wie groß wird die Welle in diesem Jahr?









Der Buchdrucker, der gefährlichste unter den mehr als 100 Borkenkäferarten in Deutschland, wird nur fünf Millimeter groß – sie einzeln zu zählen, wäre äußerst mühsam, vor allem, wenn der Regen sie zu einer schwarzen Masse verklebt hat. Der Forstwirt-Azubi Paul Hettich und sein Ausbildungschef Thomas Vogel schütten deshalb die Käfer in einen Messbecher, 25 Millimeter entsprechen rund 1000 Tieren. Und genau so viele sind es in dieser einzigen Duftstoff-Falle am Weiler Wald, ganz in der Nähe von Pfalzgrafenweiler im Kreis Freudenstadt. Die Zahlen fließen in ein landesweites Monitoring ein. So viele schon Mitte April, das lässt nichts Gutes erahnen.