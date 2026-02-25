Neue Bodensee-Serie: Warum die Daily Soap einfach nicht sterben will

«Lindenstraße», «Marienhof», «GZSZ» und neu: «Ein Hof zum Verlieben». Die Liste der Seifenopern ist lang. Warum das tägliche TV-Drama noch immer viele Zuschauer fesselt.
Berlin - In vielen deutschen Wohnzimmern sind sie alltäglich zu hören: Die Titelmelodien von Daily Soaps, die den Feierabend einläuten. Seit ein paar Jahren konkurrieren sie aber mit dem großen Streaming-Angebot und der Tiktok-Timeline. Totzukriegen sind die Seifenopern trotzdem nicht. Große Sender setzen weiter auf die altbewährten Erzähl-Formate.