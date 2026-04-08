Ein Quiz lösen und mit etwas Glück gratis quer durch Europa reisen – die Kommission verteilt Interrail-Tickets an junge Menschen. Eine Chance darauf haben aber nur bestimmte Jugendliche.
Brüssel - Mit dem Zug kreuz und quer durch Europa: In den nächsten zwei Wochen können sich junge Europäerinnen und Europäer für kostenlose Interrail-Tickets bewerben. Mehr als 40.000 Tickets verschenkt die Europäische Kommission über das Programm "DiscoverEU" wieder an 18-Jährige. Knapp 7.000 davon können junge Menschen aus Deutschland ergattern.