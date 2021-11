1 Anders als in den Verwaltungsbereichen von Porsche haben die Mitarbeiter in der Produktion künftig nicht mehr Freiheiten. Foto: dpa/Marijan Murat

Stuttgart - Die Porsche AG hat zum 1. November ihre neue Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten umgesetzt. Somit dürfen die Mitarbeitenden in den Verwaltungsbereichen ganztägig an bis zu zwölf Tagen im Monat mobil – also beispielsweise im Homeoffice – tätig sein. Stundenweise mobiles Arbeiten ist zusätzlich möglich.

„Durch die hohe Akzeptanz des mobilen Arbeitens wird es bei Porsche in Zukunft eine deutlich geringere Anwesenheitsquote geben, als es in der Vergangenheit der Fall war“, sagte ein Sprecher unserer Zeitung, ohne Zahlen zu nennen. Gemeinsam mit den weiter gültigen Hygieneregeln und betrieblichen Schutzmaßnahmen sei so gewährleistet, dass die Vorgaben der Corona-Arbeitsschutzverordnung eingehalten werden.

Wegen Corona bis zu fünf Tage in der Woche mobil

Die Betriebsvereinbarung, mit der auch die technische Ausstattung der mobil tätigen Kräfte verbessert wird, tangiert zunächst rund 22 000 Mitarbeiter der Porsche AG. Schon seit Frühjahr 2020 gelten für die Belegschaft besondere Coronabedingungen: Auf Basis einer Sonderbetriebsvereinbarung gab es bisher sogar die Möglichkeit, bis zu fünf Tage in der Woche mobil zu arbeiten.

Schleichender Abbau der klassischen Schreibtische

Hochmotivierte Mitarbeiter seien wichtig, sagte Personalvorstand Andreas Haffner im Mai der „FAZ“. Jeder Mitarbeiter könne arbeiten, wann, wo und wie er wolle – im Rahmen der betrieblichen Vereinbarungen „und solange das Arbeitsergebnis stimmt“. Er legt jedoch weiter Wert auf ausreichend Präsenzzeiten. Der persönliche Austausch stärke die besondere „familiäre Unternehmenskultur“. Generell könne jeder auch täglich in den Betrieb kommen. Es gebe aber nicht mehr den prinzipiellen Anspruch auf einen Stammplatz: Bis 2025 will Porsche nur noch für 60 Prozent der Büro-Mitarbeiter den klassischen Schreibtisch vorhalten.