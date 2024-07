Neue Betreuungsformen: Kita-Zeit in Schwanau wird kürzer und teurer

Kita-Zeit in Schwanau wird kürzer und teurer

1 Beim Thema Kinderbetreuung kommen auf Schwanauer Familien ab September einige Änderungen zu. Foto: Weigel

In den meisten Schwanauer Einrichtungen fallen ab September Betreuungsformen weg. Während diese Änderung auf den Wünschen der Familien basiert, dürfe die Anpassung der Kosten eher auf wenig Gegenliebe stoßen: Im kommenden Jahr müssen Eltern tiefer in die Tasche greifen.









Link kopiert



„Zahlen der Verwaltung, die Geburtszahlen, Rückmeldungen von Kitas und die Elternbefragung“, erklärte Silvia Leuthner, Sachbearbeiterin Kindergärten- und Schulen, dem Gemeinderat, wie sich die diesjährige Kindergartenbedarfsplanung zusammensetzt. Letzteres habe die Gemeinde im Februar vorgenommen und insgesamt 281 Eltern per Post angeschrieben, um die Betreuungszeiten an die Bedürfnisse der Familien anzupassen. Das Ergebnis: in vielen Einrichtungen werden die Öffnungszeiten verkürzt (siehe Info).