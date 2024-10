Neue Betreiber stehen fest: Die Zukunft von „Schäfer’s Eck“ in Lahr ist gesichert

Im Feinkostgeschäft mit Bistro am Rosenbrunnen bricht eine neue Ära an. Mitte Oktober werden Markus Wurth und Annicki Wickert von der Edelbrennerei Wurth den Laden übernehmen. Am Konzept wollen sie erstmal nichts ändern. Bewährte Formate soll es weiter geben, auch die Gründer bleiben an Bord.