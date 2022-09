4 Das ibis Styles in Nagold hat wieder geöffnet. Foto: ©thomasfritsch

Die wichtigste Nachricht vorweg: Das ibis Styles-Hotel Nagold-Schwarzwald hat unter neuer Regie wieder geöffnet. Das Haus will künftig mit Frühstücks-Angeboten und einer Gin-Bar aktiver Teil der Nagolder Gastro-Szene sein.















Nagold - Seit 1. April dieses Jahres hatte das ibis Styles in Nagold geschlossen – damals allerdings schon mit dem festen Vorsatz, möglichst schnell und künftig am besten in Eigenregie wieder zu öffnen. Neue Direktorin ist nun Marion Marggraff. Ein bekanntes Gesicht in der Stadt. Schließlich ist sie Teil des "ibis Styles"-Teams vom ersten Tag an, seit das Vorzeige-Hotel am 1. Oktober 2012 im Nachklang des Stadtumbaus im Rahmen der Landesgartenschau das allererste Mal seine Pforten öffnete.