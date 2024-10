Neue Berechnung der Grundsteuer 2025: Stuttgart will Hebesatz deutlich senken

1 Im dicht bebauten Stuttgarter Kessel könnten manche Immobilienbesitzer sogar mit einer geringeren Steuerlast rechnen. Die hängt aber auch von den Bodenrichtwerten ab. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski/Leif-Hendrik Piechowski

Die Berechnung der Grundsteuer ändert sich 2025. Stuttgart legt nun die letzte fehlende Ziffer in der Formel fest. Was hat das für Folgen für Hausbesitzer und Mieter?









Die Stadt Stuttgart will den Hebesatz für die Grundsteuer deutlich senken. In Stuttgart sollen die Sätze für Grundsteuer A und B künftig bei 160 Prozent liegen, teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Endgültig festgesetzt wird der Hebesatz vom Gemeinderat, der sich erst am 21. November damit befasst. Die Verwaltung hat jetzt zunächst den Ältestenrat über die Planung informiert.