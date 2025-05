Im Beisein von Oberbürgermeister Jürgen Roth konnte jetzt mit dem Bühlweg die Fertigstellung der letzten Stichstraße im Baugebiet Ob den Gärten Nord in Obereschach gefeiert werden.

Mit dem Bühlweg wurden acht Bauplätze erschlossen, von denen sich vier in öffentlicher Hand befinden und bereits drei veräußert wurden, während sich vier in Privatbesitz befinden.

„Heute stehen wir hier – auf frischem Asphalt – in einer herrlichen Wohnlage, zwischen neuen Randsteinen und noch jungfräulichen Straßenlaternen“, so OB Roth. Er dankte ebenso wie Ortsvorsteher Jürgen Goltz allen, die zur Realisierung dieses Projektes beigetragen haben, allen voran den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Grünflächen- und Tiefbauamt, insbesondere dem Bauleiter Boban Kekelski und der Firma Stumpp.

Andreas Thomma vom Grünflächen- und Tiefbauamt machte noch einmal deutlich, was alles auf die Beine gestellt werden musste. So mussten 62 Meter Mischwasser- und 70 Meter Regenwasserkanal, 135 Meter Außengebietsentwässerung, 780 Quadratmeter Pflegeweg, fünf Schächte und 100 Meter Hausanschlussleitungen gebaut werden. An der Oberfläche entstanden 200 Quadratmeter neue Gehwege, 360 Meter Randsteine, 850 Quadratmeter frischer Asphalt und neun Straßenlaternen.

„Das Beste an allem, wir haben alles gebaut, was geplant war, aber wir haben günstiger gebaut als gedacht. Beim Kanalbau haben wir mit rund 72 100 Euro unter dem Budget und beim Straßenbau mit beinahe 82 234 Euro abgeschlossen“, so Thomma.