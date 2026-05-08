Neue Baugrundstücke: Bebauter Ortsrand in Neuhengstett wird verlängert

Der bebaute Ortsrand Neuhengstetts Richtung Gärtnerei soll wachsen. Dafür wurden jetzt die planerischen Voraussetzungen geschaffen.
Die Grenzen des bebauten Ortsgebiets am Ortsausgang von Neuhengstett in Richtung Gärtnerei werden erweitert und bisherige Außenbereichsflächen in die zusammenhängende Bebauung des Ortsteils eingeschlossen. Es gibt konkrete Bauabsichten. Der Gemeinderat hat dazu jüngst den Satzungsbeschluss für die Ergänzungssatzung „Neuhengstett – Waldenserstraße“ einstimmig gefasst.