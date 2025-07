1 Auch in Raich wird in die Erschließung neuer Baugebiete investiert. Foto: Gerald Nill Eine gute halbe Million Euro gibt die Gemeinde Kleines Wiesental für Tiefbau, Straßenbau und Erschließung neuer Baugebiete aus, auch in Raich.







In dem gebündelten Auftragsvolumen ist eine Straßensanierung in Bürchau im Bereich Kastel enthalten. Wie stark die Straße dort beschädigt ist und wie tief gebuddelt werden muss, wird sich während der Ausführung zeigen, berichtete Bürgermeister Stefan Niefenthaler in der Sitzung des Gemeinderats.