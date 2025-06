Neue Bank in Hechingen

1 An dieser Stelle auf dem Kirchplatz wird die Bank zur Erinnerungen an ermordete Frauen aufgestellt. Foto: Klaus Stopper Fast jeden Tag wird in Deutschland eine Frau aus Hass ermordet. Ihnen ist bald ein Ort in der Hechinger Stadtmitte gewidmet. Rote Schuhe zur Einweihung wären willkommen.







Link kopiert



Es wird eine hölzerne Sitzbank sein, auf der eigentlich drei Menschen sitzen könnten, auf der allerdings eine Sitzfläche fehlen wird. Diese Lücke steht sinnbildlich für jene ermordeten Frauen und Mädchen in Deutschland, die Opfer von Femiziden wurden, also Tötungsdelikten, die ganz bewusst an Mädchen und Frauen verübt wurden.