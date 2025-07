Vier neue Plätze zum Durchatmen und Genießen: Der Stadtseniorenrat Freudenstadt (SSR) hat weitere „Sitzbänke am Wegesrand“ eingeweiht. Darüber berichtet die Stadt in einer Pressemitteilung.

Zur offiziellen Übergabe trafen sich Vertreter des SSR, der Stadtverwaltung und der Sponsoren in der Lauterbadstraße. Dort, direkt an der Bushaltestelle vor der Palmenwaldkapelle, steht eine der vier neuen Bänke. Die weiteren Sitzgelegenheiten befinden sich beim Campus Schwarzwald, an der Volksbank-Hauptniederlassung und in der Palmenwaldstraße beim Haus Schierenberg – und damit praktisch in einer Linie vom Hauptbahnhof hinauf in die Innenstadt.

Das Geld für die Bänke aus Edelstahl, von der jede einzelne rund 2500 Euro kostet, kam von der Irene-Kaufmann-Stiftung und der Volksbank im Kreis Freudenstadt. Bei der Übergabe dabei waren Stiftungsvorstand Joachim Böhm und Christoph Stickel, Bereichsleiter Privatkunden sowie Prokurist der Bank. „Das Projekt entwickelt sich zu einer ganz tollen Geschichte“, sagte Bernd Keppler vom Stadtseniorenrat.

Bänke in einer Linie aufgestellt

Ziel des Projekts „Sitzbänke am Wegesrand“ ist es, die Stadt seniorengerechter zu gestalten. Dass die Bänke jeweils in einer Linie aufgestellt werden, ist dabei kein Zufall. So sollen beliebte Fußwege für ältere Spaziergänger attraktiv gemacht werden.

Seit 2014 wurden 14 Bänke im ganzen Stadtgebiet aufgestellt, allesamt vom selben Hersteller in Hessen, der dieses Modell in seinem Sortiment bereits „Freudenstadt“ genannt hat, sagte Keppler. Mitarbeiter des städtischen Baubetriebsamts haben die Bänke aufgestellt und befestigt.