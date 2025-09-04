Neue Bäckerei in Lörrach: Hertener Backstube expandiert nach Lörrach

Im zuletzt leerstehenden Seitenflügel der Norma-Filiale an der Wallbrunnstraße herrscht wieder Leben. Hier hat zu Wochenbeginn die „Hertener Backstube“ eine Filiale eröffnet.
Er habe sich schon lange für die zuletzt von der Bäckerei Gehri genutzten Räume interessiert, berichtet Sejni Cahanaj, Inhaber der „Hertener Backstube“. Doch habe sich die ganze Geschichte ziemlich in die Länge gezogen, nicht zuletzt aufgrund des Insolvenzverfahrens der Firma Gehri. Die Bäckereikette aus Titisee-Neustadt hatte nach wiederholten Hygienemängeln im Jahr 2023 gleich zweimal schließen müssen und Ende desselben Jahres Insolvenz angemeldet. Auch in der Lörracher Filiale hatten sich die Rollläden nicht nur einmal geschlossen, bevor sie zu Jahresbeginn 2024 komplett nach unten gingen.