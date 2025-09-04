Neue Bäckerei in Lörrach: Hertener Backstube expandiert nach Lörrach

Im zuletzt leerstehenden Seitenflügel der Norma-Filiale an der Wallbrunnstraße herrscht wieder Leben. Hier hat zu Wochenbeginn die „Hertener Backstube“ eine Filiale eröffnet.

Er habe sich schon lange für die zuletzt von der Bäckerei Gehri genutzten Räume interessiert, berichtet Sejni Cahanaj, Inhaber der „Hertener Backstube“. Doch habe sich die ganze Geschichte ziemlich in die Länge gezogen, nicht zuletzt aufgrund des Insolvenzverfahrens der Firma Gehri. Die Bäckereikette aus Titisee-Neustadt hatte nach wiederholten Hygienemängeln im Jahr 2023 gleich zweimal schließen müssen und Ende desselben Jahres Insolvenz angemeldet. Auch in der Lörracher Filiale hatten sich die Rollläden nicht nur einmal geschlossen, bevor sie zu Jahresbeginn 2024 komplett nach unten gingen.

Für die „Hertener Backstube" ist der Schritt nach Lörrach der erste über die Rheinfelder Stadtgrenzen hinaus. Denn neben der Produktionsstätte in Herten gab es bisher eine Filiale im Rheinfelder „Seidenweber" am Bahnhof. Geht es nach Cahanaj, würde er gerne noch weiter expandieren, „aber das Personal ist das Problem".

Vorerst nur bis 18 Uhr geöffnet

Nicht zuletzt der angespannten Personalsituation wegen sind die Öffnungszeiten der neuen Lörracher Niederlassung noch etwas eingeschränkt. Aktuell ist die Backstube an der Wallbrunnstraße wochentags von 5 bis 18 Uhr geöffnet. Am liebsten würde der Inhaber die Kundschaft täglich bis um 20 Uhr bedienen. „Das bleibt auch unser Ziel. Aber eben: Personal zu finden, das ist das größte Problem“, bekräftigt der Inhaber.

Die „Hertener Backstube“ befindet sich im Seitenflügel der Norma-Filiale an der Wallbrunnstraße. Foto: Tim Nagengast

Bäcker in dritter Generation

Cahanaj ist selbst gelernter Bäcker in dritter Generation. Seine Kindheit und Jugend hat der Vater von fünf Kindern – das jüngste ist drei Jahre alt – zunächst in Berlin verbracht, ehe die Familie zurück auf den Balkan ging. Von dort zog es Cahanaj der Liebe wegen nach Ungarn. Dass er 23 Jahre lang nicht in Deutschland gelebt hat, mag man im Gespräch kaum glauben. „Doch, es ist so. Ich habe mein Deutsch aus Berlin halt nie verlernt“, lacht der 38-Jährige, der nach eigenem Bekunden sogar noch einige weitere Sprachen spricht.

Patanés sind mit an Bord

Als er vor etwa zwei Jahren vom Verkauf der Hertener Holzofenbäckerei Patané erfuhr, habe er zugegriffen. Die damaligen Betreiber, Yvonne und Marco Patané, sind auch unter Cahanajs Regie weiterhin Teil der knapp zehnköpfigen Mannschaft, er als Betriebsleiter und Bäckermeister, sie als Konditormeisterin. Cahanaj steht regelmäßig mit in der Backstube, „vor allem samstags“, wie er sagt.

Rein handwerkliche Fertigung

Und dort, bekräftigt er, bleibe alles wie bisher: „Wir produzieren ausschließlich handwerklich, ohne Fertigmischungen, aber dafür mit drei Sorten Sauerteig: Dinkel, Weizen, Roggen. Unseren Sauerteig setzen wir jede Woche frisch an. Oder unsere Schwarzwälder Kirschtorte: Die ist echt. Die ist mit Kirschwasser, nicht mit billigem Aroma.“ Denn nur, wer aus Überzeugung qualitativ hochwertige, handwerklich produzierte Backwaren anbiete, könne sich heutzutage noch gegen industrielle Großbäckereien und billige „Fabrikweckli“ aus Discountern behaupten, unterstreicht Cahanaj. „Genau deshalb machen wir alles von Hand.“

Die Kunden freuen sich

Um nicht mehrfach täglich von Herten nach Lörrach hinüberfahren zu müssen, um neue Ware anzuliefern („Das machen wir morgens um 4.30 Uhr.“), will Cahanaj alsbald den Ofen in der neuen Filiale in Betrieb nehmen. „Ab dann duftet’s hier auch wieder so wunderbar nach Bäckerei“, freut sich Cahanaj. Dabei blickt er vom Cafétischchen aus zufrieden hinüber zum Verkaufstresen, hinter dem Ines Krause und Rifadije Ahmeti zu früher Morgenstunde laufend Kundschaft bedienen. „Endlich gibt’s hier wieder einen Bäcker“, sagt ein Kunde in Handwerkerkluft beim Hinausgehen.

Auch „Patané“ wird umbenannt

Aktuell tragen die beiden Filialen in Herten und Rheinfelden noch den früheren Namen „Holzofenbäckerei Patané“. Nach einer gewissen Übergangszeit sollen aber auch sie den Schriftzug „Hertener Backstube“ bekommen, kündigt Sejni Cahanaj an.