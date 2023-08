Die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft und die Deutsche Bahn starten ab September mit dem Aufbau der neuen Fahrscheinautomaten in der Region. Darüber berichtet die AVG in einer Pressemitteilung.

An zahlreichen Bahnhaltestellen im AVG-Netz werden in den kommenden Wochen und Monaten sukzessive die Geräte der neuen Automatengeneration aufgestellt. Dadurch soll laut der Mitteilung die Servicequalität für die Fahrgäste beim Ticketkauf vor Ort verbessert werden.

Insgesamt sollen 148 Automaten der neuen Generation aufgestellt werden. Die neuen Automaten sind leicht zu erkennen: Sie sind einheitlich im gelb-weißen Landesdesign der Mobilitätsdachmarke „bwegt“ gehalten. Dabei sollen aber nicht nur alte Geräte ausgetauscht werden. Denn an einigen Haltestellen werden auch zusätzliche Automaten aufgebaut.

Schneller Aufbau

Bis zum großen Fahrplanwechsel am 10. Dezember soll laut der Mitteilung der Aufbau der neuen Automaten abgeschlossen sein. Der Austausch eines stationären Fahrscheinautomaten dauere in der Regel nicht länger als 24 Stunden, so die AVG.

Während der Installation eines neuen Automaten ist kein Fahrscheinkauf an dem Gerät möglich. Fahrgäste können bei einer Fahrscheinkontrolle in der Bahn – wie schon jetzt im Falle einer Automatenstörung – das Prüfpersonal unter Angabe des Automatenstandorts oder der Automatennummer auf den Ausfall hinweisen.

Und auch nach der Installation eines neuen Automaten ist zunächst noch kein vollumfänglicher Fahrscheinkauf möglich, da das Gerät für den Bargeldkauf noch mit Wechselgeld bestückt werden muss. Dies passiert laut der Mitteilung in der Regel auch innerhalb eines Tages. Solange können Fahrscheine bargeldlos per EC- oder Kreditkarte und passend mit Bargeld erworben werden.

Die neuen Automaten bieten das gleiche Fahrkartensortiment sowie eine identische Menüführung wie die Vorgängermodelle. Das erleichtert laut AVG die Umstellung der Fahrgäste auf die neuen Geräte. Gleichzeitig bringen die neuen Geräte laut der Pressemitteilung aber auch eine Reihe von Verbesserungen für die Kunden mit sich: Die 15-Zoll großen Displays sind deutlich heller und bieten auch bei direkter Sonneneinstrahlung einen guten Kontrast. Das erhöht die Lesbarkeit des Menüs und den Komfort beim Ticketkauf.

Neue Bezahlmethoden

Ihren Fahrschein können die Kunden an den neuen Geräten wie bisher auch bezahlen: Entweder ganz klassisch in bar mit Münzen oder Banknoten sowie bargeldlos per EC-Karte oder Kreditkarte. Per Smartphone können über das NFC-Feld auch die Bezahldienste Apple Pay und Google Pay für den Ticketkauf genutzt werden.

Die AVG versichert in der Pressemitteilung: Alle Verkaufsstellen bleiben erhalten. Durch die Neugestaltung der Automatenlandschaft an den Haltestellen der AVG werde es keinerlei Abstriche bei den personenbedienten Vorverkaufsstellen geben. Die AVG und die DB werden hier an den bewährten Strukturen festhalten.

Mit der Einführung der neuen Automaten setzt die AVG eine Vorgabe des Landes Baden-Württemberg um. Denn als Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr möchte das Land den Fahrgästen auf möglichst allen ÖPNV-Eisenbahnstrecken im Land einheitlich aussehende Fahrkartenautomaten mit ver- gleichbarem Funktionsumfang anbieten.