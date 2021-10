1 Die A 98 durchschneidet den Südschwarzwald. Foto: Erich Meyer/Erich Meyer

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Mit der Mini-Autobahn am Hochrhein geht es langsam voran. Bad Säckingen erwartet sie dringend als eine Ortsumfahrung, anderswo wird eine softe Variante der A 98 verlangt. Denn es gibt einige Bedenken.















Link kopiert

Wehr - Die neue Autobahn wird gewünscht, und die von der Projektgesellschaft Deges in der Stadthalle von Wehr (Kreis Waldshut) vorgestellte Trassenführung für einen Teilabschnitt – die Variante 5 B – ist gut und richtig: Das war der Tenor auf einer gemeinsamen Sitzung der Gemeinderäte von Wehr, Bad Säckingen und Schwörstadt am Donnerstagabend. Als eines der „unsinnigsten Bauprojekte“ Deutschlands hat der BUND den Bau der gut 80 Kilometer langen A 98 – Baden-Württembergs letztem Autobahnneubau – bezeichnet, denn die in Weil am Rhein beginnende Autobahn endet im Nirgendwo im Grenzgebiet zur Schweiz. Pläne, sie bis München weiterzuführen, werden schon lange nicht weiterverfolgt. Sie ist eine Sackgasse, aber immerhin halb fertig.