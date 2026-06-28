Neue Auszeichnung für Musikschüler: Weltbekannte Filmmelodien im Stadtpark

Zur Verleihung gehörte ein Konzert mit der Sinfonietta unter der Leitung von Andrej Melik. Ein Flügel auf der Bühne im Stadtpark wurde von Schülerinnen und Schülern der verschiedenen Klavierklassen bespielt. Das Konzert war angesichts der Hochsommerhitze, die im Stadtpark kaum gemildert wurde, gut besucht. Es blieben kaum Sitzplätze frei. Gespielt wurde sinfonische Filmmusik von Größen des Genres wie Ennio Morricone und Hans Zimmer.

Intro von „Spiel mir das Lied vom Tod“ zur Eröffnung Ausnahmen bestätigen die Regel. Die Ouvertüre (nach der Auszeichnung) war eines der bekannten Themen von „Once upon a time in the West“. Der Film ist hier als „Spiel mir das Lied vom Tod“ bekannt. Im Stadtpark erklang nicht das Schauerstück mit der Mundharmonika, sondern das Intro des Filmes. Stefania Buduru war hier die Stimme zu dem Leitmotiv. Der Film aus dem Jahr 1968 gehört zu einer Trilogie, die Sergio Leone aus der Geschichte der USA destilliert hat.

Die Stadt verleiht goldene und silberne Noten an Musikschüler mit Oberbürgermeister Markus Ibert (links) und Valerie Silberer, Leiterin der Abteilung Kultur (hinten rechts), sowie den Preisträgern. Foto: Endrik Baublies

Die Sinfonietta, verstärkt mit einem Bläserensemble, intonierte kurz vor dem Ende des Konzerts „Once upon a time in America“ (1984). Es war der letzte Film Leones, der in den 1920er-Jahren während der Prohibition beginnt und im echten Jahr 1968 endet. Jonas Wahler mit „Cinema Paradiso“ und Joshua Veil mit „The Crisis“ (beides Werke von Morricone) füllten den Reigen mit den Stücken des Italienischen Komponisten.

Hans Zimmer, 1957 in Frankfurt am Main geboren, hat orchestrale Musik zu rund 150 Filmen komponiert. Er war beim Konzert im Stadtpark die andere Größe von Weltrang. Sofia Manolache (Flügel) spielte mit dem Orchester „Now we are free“ aus dem Film „Gladiator“. Enrico Sinner folgte mit „No Time for Caution & Cornfield“ (aus dem Streifen „Interstellar“). Salome Meier spielte „Time“ aus dem Film „Inception“.

Welche Wirkung Filmmusik ohne die dazugehörigen Bilder haben kann, bewies Laetitia Siefert, die „The heart asks pleasure first“ aus dem Film „The Piano“ spielte. Das galt genauso für das Vorspiel von Clara Seelig am Flügel mit „The Notebook“ oder Tamiris Murzakhmetov mit dem Stück „Una Mattina“. Einen zweiten Auftritt, dieses Mal am Flügel, hatte Stefania Buduru, die „Mia und Sebastians Theme“ aus dem Film „La La Land“ spielte. Sinfonietta und Bläser glänzten zuletzt mit dem Thema von „Monty Pythons Flying Circus“.

Noten in Silber und Gold ersetzen Musikmedaillen

Die neue Form der Auszeichnung ersetzt die Musikmedaillen. Die Auszeichnungen übergab Oberbürgermeister Markus Ibert gemeinsam mit Valerie Silberer, der Leiterin der Abteilung Kultur in der Stadt, an die Preisträger. Ibert stellte im Vorfeld genau das vor, was dieses Konzert auszeichnete. Zuerst stellte er die rhetorische Frage: „Was wäre das Leben ohne Musik?“ Die Zuschauer und Zuhörer erlebten dann, welche Eigenständigkeit Musik haben kann, wenn sich Melodien verselbstständigt haben. Das gilt sicher für Ennio Morricone mit seinem so eigenständigen Stil, der viele Genres umfasst oder durchbricht. Ein Lob geht an alle jungen Musikerinnen und Musiker sowie deren Lehrer.

Noten in Silber und Gold

Die goldene Note erhalten Musikschüler, die am Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ teilgenommen haben. Die Ehrung mit der silbernen Note gibt’s für einen ersten oder zweiten Platz beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert“.

Gold: Judith Becker, Michael Becker und Daniel Becker.

Silber: Elias Joshua Becker, Josua Becker, Simon Brodoefel, Mailo Lange, Konstantin Bernd Schulze, Laetitia Siefert und Eleyna Wild.