Neue Auszeichnung für Musikschüler: Weltbekannte Filmmelodien im Stadtpark

Die Stadt Lahr hat Musikschüler erstmals mit goldenen und silbernen Noten ausgezeichnet. Das dazugehörige Konzert im Stadtpark stieß auf gute Resonanz.
Zur Verleihung gehörte ein Konzert mit der Sinfonietta unter der Leitung von Andrej Melik. Ein Flügel auf der Bühne im Stadtpark wurde von Schülerinnen und Schülern der verschiedenen Klavierklassen bespielt. Das Konzert war angesichts der Hochsommerhitze, die im Stadtpark kaum gemildert wurde, gut besucht. Es blieben kaum Sitzplätze frei. Gespielt wurde sinfonische Filmmusik von Größen des Genres wie Ennio Morricone und Hans Zimmer.