Eine neue Ausstellung in der Stadtbibliothek in Schwenningen beleuchtet das Schicksal von russischen Einwanderern und deren schwierige Geschichte. Die Ausstellung möchte so gegen Vorurteile gegenüber dieser Einwanderungsgruppe ankämpfen – und musste für die Gelegenheit, dies in der Stadtbibliothek zu tun, lange warten.