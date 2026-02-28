Neue Ausstellung in Friesenheimer: Gedruckte Landkarten und ihre Geschichten

Im Heimatmuseum in Oberweier gibt es die neue Sonderausstellung „Als das Land auf die Karten kam“. Gut besucht war die Vernissage.

„Landkarten braucht man heute eigentlich fast nicht mehr“, führte Ekkehard Klem, Mitglied im Vorstand Historischer Verein für Mittelbaden, Geroldseckerland, in die Geschichte ein. Im Zeitalter der Digitalisierung erleichtere Google-Maps die Suche nach dem gewünschten Ort. Grafisch erstellte, auf Papier gedruckt und schön gefaltete Landkarten seien nicht mehr in Mode. Mag die Digitalisierung noch so sehr die Orientierung geben, die Faszination der gedruckten Landkarten lasse Klem bis heute nicht los. Schließlich gelinge es den Kartographen die heimatliche Region, die gesamte Welt erlebbar zu machen.

Meist seien die historischen Karten kleine Kunstwerke, die das Bild der Erde im Ablauf der Zeit wiedergeben. „Nicht nur Wege, Flüsse, Meere und Eisenbahnlinien werden aufgezeigt. Eroberungen, Entdeckungen, leider auch Kriege, finden bei der Anfertigung von Karten Eingang und Niederschlag“, erläuterte Klem bei der Vernissage.

Karten stellt unter anderemder Oberweierer Alfons Geiger zur Verfügung

Im Museum fänden sich so zwei Beispiele, die nicht nur Landkarten wären, sondern auch gleichzeitig Kriegsereignisse dokumentierten: Die Schlacht bei Wittenweier aus dem Jahr 1637 sowie Kampfhandlungen im Kinzigtal, in der Zeit von Prinz Eugeny, um 1770. Drei Karten stellen die Rheinauen dar und die Rheinregulierung durch Johann Gottfried Tulla. Die Regulierung begann im Jahr 1817 und dauerte 59 Jahre. Die Rheinbegradigung führte zu einer Verkürzung des Rheins um 81 Kilometer, heißt es in der Ausstellung. Die Karten stellte der Oberweierer Alfons Geiger zur Verfügung. Vom Historischen Verein in Schuttern kommen neun Karten, die vor vielen Jahren Martin Buttenmüller in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Vereins erworben hat. Ein historischer Globus wird ebenfalls gezeigt. Das Unikat stammt aus dem Fundus von Ursula Kunz, deren Großvater und Kunstmaler Franz Eble diesen einst erworben hat. Alle anderen Karten und Werke stammen aus der Kartensammlung der Gemeinde Friesenheim.

Unter den Gästen bei der Vernissage war auch Dorlisheims Bürgermeister

Eine der ersten wissenschaftlichen Karten der Rheinregion von Martin Waldseemüller von 1513 wird als Kopie in der Vitrine gezeigt. Ihm sei auch ein Globus zu verdanken, bei dem erstmals der Name „America“ zu lesen ist.

Ulrich Weschle, Vorsitzender Förderkreis Oberweirer Heimatgeschichte, der die große Gästeschar zur Vernissage begrüßte, dankte vor allem seinem Vorstandskollegen Reinhard Krauß, ohne dessen Idee und Einsatz es diese Ausstellung niemals gegeben hätte.

Unter den Gästen war auch Bürgermeister Gilbert Roth aus Dorlisheim sowie August Schmidt, Präsident Historischer Verein im Elsaß.

Friesenheims Bürgermeister Erik Weide freue sich über die Vielfalt von Ausstellungen, die im Heimatmuseum immer wieder erkennbar sei. Die aktuelle Ausstellung zeige auf, wie sich die Region in den vergangenen Jahrhunderten verändert habe.

Öffnungszeiten

Das Heimatmuseum ist immer am ersten Sonntag im Monat von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Neben der Sonderausstellung gibt es zahlreiche weitere Exponate aus der Geschichte zu erkunden.