Neue Ausstellung in Friesenheimer: Gedruckte Landkarten und ihre Geschichten

Im Heimatmuseum in Oberweier gibt es die neue Sonderausstellung „Als das Land auf die Karten kam“. Gut besucht war die Vernissage.
„Landkarten braucht man heute eigentlich fast nicht mehr“, führte Ekkehard Klem, Mitglied im Vorstand Historischer Verein für Mittelbaden, Geroldseckerland, in die Geschichte ein. Im Zeitalter der Digitalisierung erleichtere Google-Maps die Suche nach dem gewünschten Ort. Grafisch erstellte, auf Papier gedruckt und schön gefaltete Landkarten seien nicht mehr in Mode. Mag die Digitalisierung noch so sehr die Orientierung geben, die Faszination der gedruckten Landkarten lasse Klem bis heute nicht los. Schließlich gelinge es den Kartographen die heimatliche Region, die gesamte Welt erlebbar zu machen.