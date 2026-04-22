Neue Ausstellung in Donaueschingen: Ein künstlerischer Spaziergang durch Italien

Die neue Jahresausstellung im Art.Plus zeigt Werke internationaler Künstler, die entlang einer imaginären Reise präsentiert werden.

Das Museum Art.Plus lädt zu einem Spaziergang durch die zeitgenössische italienische Kunst ein. Die Vernissage der Jahresausstellung „Una Passeggiata Italiana“ findet am Sonntag, 26. April, um 12 Uhr statt und präsentiert Werke internationaler Künstler entlang einer imaginären Reise von Rom über Florenz, Turin und Varese bis Bozen mit einem Abstecher nach Trier. Darüber informiert eine Pressemitteilung.

Im zentralen Raum des Erdgeschosses werden demnach die großformatigen Bilder von Pizzi Cannella mit ihrer meditativen Bildsprache, Symbolen und Erinnerungsraum dominieren, darunter die Werkgruppe „Salon de Musique“ mit schwarzen Bildern und großen Kronleuchtern. Einen Raum weiter gibt es erstmalig gezeigte Werke von Marcello Morandini, einem Meister der konkreten Kunst: Geometrische Strenge, Schwarz-Weiß-Kontraste und rhythmische Reliefs erzeugen aus einfachen Formen dynamische räumliche Spannung.

Im Obergeschoss begegnen Kunstinteressierte als erstes der Arbeit von Gabriela Oberkofler, ein begehbarer Bau aus Lärchenästen aus den Sarntaler Alpen, der kulturelle Zwischenräume zwischen Südtirol und Italien thematisiert. Italienische Sportwagen-Klassiker wie Ferrari und Alfa Romeo warten im Anbau auf begeisterte Autoliebhaber. Vor einer idyllischen italienischen Kleinstadt-Kulisse steht Stefan Rohrers Vespa-Skulptur.

Weiterer Höhepunkt

Ein weiterer Höhepunkt sei die interaktive KI-Installation „Dialog mit Marcus Aurelius (deutsch: Marc Aurel)“ des Trierer Künstlers Bodo Korsig. Eine lebensechte 3D-Projektion des römischen Kaisers ermögliche echten Dialog: Besucher können Fragen stellen, die Marcus Aurelius in seiner Rolle als römischer Kaiser beantwortet. Weitere Künstler wie Giuseppe Gallo, Luigi Mainolfi, Marzia Migliora, Alessandro Mendini, Nunzio, René Staud und Fabio Viale ergänzen das Programm.

Das Museum ist von 11 bis 17 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei.