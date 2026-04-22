Neue Ausstellung in Donaueschingen: Ein künstlerischer Spaziergang durch Italien

Die neue Jahresausstellung im Art.Plus zeigt Werke internationaler Künstler, die entlang einer imaginären Reise präsentiert werden.
Das Museum Art.Plus lädt zu einem Spaziergang durch die zeitgenössische italienische Kunst ein. Die Vernissage der Jahresausstellung „Una Passeggiata Italiana“ findet am Sonntag, 26. April, um 12 Uhr statt und präsentiert Werke internationaler Künstler entlang einer imaginären Reise von Rom über Florenz, Turin und Varese bis Bozen mit einem Abstecher nach Trier. Darüber informiert eine Pressemitteilung.