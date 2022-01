Sexualität - Von Hildegard Knef bis "Shades of Grey"

Neue Ausstellung in Balingen

4 Der Spiegel widmete 2014 dem Verhältnis der Kirche zur Sexualität einen Titel. Foto: Der Spiegel

"Schamlos – Sexualmoral im Wandel" ist der Titel der neuen Ausstellung, die vom Freitag, 4. Februar, an in der Balinger Zehntscheuer zu sehen ist. Sie beleuchtet mit rund 900 Objekten die tiefgreifenden Veränderungen der Geschlechterbeziehungen in Deutschland seit 1945.















Balingen - Die Schauspielerin Hildegard Knef erregte Anfang der 50er-Jahre noch Aufsehen, als sie in einer Filmszene kurz nackt zu sehen war. Heute erreichen die Schilderungen sadomasochistischer Praktiken in der Roman-Trilogie "Shades of Grey" Millionenauflagen.