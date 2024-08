1 Auch dieses Bild von Anita Heine entstand ohne eine Vorlage, sondern nur aus ihrem Gefühl heraus – es erinnert die Künstlerin an Lava. Foto: Niklas Ortmann

Anita Heine lässt sich bei ihrer Kunst von ihrem Gefühl leiten. Was dabei entsteht, ist ab 1. September im „Treffpunkt“ zu sehen.









Wenn Anita Heine mit einem Bild beginnt, weiß sie oft gar nicht, was am Ende dabei herauskommt. „Je nach Laune und Gemüt fange ich mit den Farben an“, sagt die Künstlerin, die in Donaueschingen geboren ist und seit gut 35 Jahren im Kinzigtal lebt. Dann lässt sie sich ganz von ihrem Gefühl leiten.