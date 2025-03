Wie keine andere Region ist Villingen-Schwenningen von der Uhrenproduktion geprägt. Noch immer denken wir an große Firmennamen der Vergangenheit wie Mauthe, Kienzle oder Bürk.

Doch was ist heute? Welche Uhren werden in der Gegenwart hergestellt und welche Firmen in der Region traten das große Erbe zwischen Bewahrung von Tradition und Neuerfindung an?

Lesen Sie auch

Eine feine Auswahl verschiedenster Uhrenprodukte ist ab Dienstag, 18. März, in der Ausstellung „Modern Times. Uhren von hier und heute“ im Uhrenindustriemuseum Schwenningen zu entdecken – vom kunstvollen Tellurium und Sägeuhren, moderne Kuckucksuhren bis hin zur stilvollen Tischuhr.

Die Aussteller

Es stellen aus: Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG aus Schramberg, KUMA GmbH aus Aldingen, Hermle Drehteile und Uhren GmbH & Co. KG aus Reichenbach, Richard Bürk GmbH aus Villingen-Schwenningen sowie Wolfgang Mattes aus Villingen-Schwenningen. Einzelne Stücke sind vor Ort zum Verkauf erhältlich, heißt es in einer Pressemitteilung des Museums.

Die Eröffnung mit inhaltlicher Einführung findet am Dienstag, 18. März, 18 Uhr, im Uhrenindustriemuseum in der Bürkstraße 39 in Schwenningen statt. Anschließend wird zum Apéro eingeladen. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.

Die Ausstellung ist bis Sonntag, 13. April, zu den regulären Öffnungszeiten, Dienstag bis Samstag, 13 bis 17 Uhr, Sonntag, 11bis 17 Uhr zu besichtigen.

Weitere Infos: www.uhrenindustriemuseum.de.