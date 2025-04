Neue Ausstellung: Dietmar Kairies zeigt seine Fotografien im Friesenheimer Rathaus

Tiere, vor allem die heimische Vogelwelt, haben es Dietmar Kairies angetan. Ein Teil seiner Fotokunst zeigt Dietmar Kairies nun bis zum April 2026 im Foyer des Bürgerbüros der Gemeinde Friesenheim. Zu sehen sind Tiere Afrikas von einer Fotosafari in Kenia sowie Werke aus der heimischen Vogelwelt, die Kairies von A bis Z – von der Amsel bis zum Zaunkönig – fotografisch einfangen konnte.

Für diese Tierfotografieren, so sagt Kairies, brauche es vor allem eine Menge Geduld und Ausdauer. Bei seiner „Fotopirsch“ und dem besonderen Motiv spricht der Künstler von wenigen Minuten bis zu mehreren Stunden, bis es zum richtigen „Klick“ komme. Kairies gelingt dabei das Festhalten des besonderen Augenblicks: Ein Bienenfresser schaut genüsslich auf die riesige Libelle, die in seiner Schnabelspitze steckt. Lars Hummel, ein frühere Schüler und ebenfalls Freund von Kairies widmete zur Ausstellungseröffnung die passenden Lieder.

Bereits in den frühen Morgenstunden bricht er für das Fotografieren auf

Für Oliver Schuppler, Freund und Laudator von Kairies, sind die Werke nicht einfach nur Fotografien: „Sie sind das Ergebnis von Geduld, Hingabe und feinem Gespür für den richtigen Moment.“ In seiner persönlichen Laudatio betonte Schuppler das Wissen von Kairies, seinem früheren Mentor und Kollegen an den Gewerblichen Schulen Lahr für Fotografie von Kindesbeinen an. Es brauche Intuition, um die wachsame und rastlose Vogelwelt zu erkunden. Kairies erarbeite sich dabei die optimalen Bedingungen für Distanz, Tarnung, Licht und Wetter – eine Komposition, die stimmen müsse und es genüge nicht, einfach nur auf den Auslöser zu drücken. So erzählen die Bilder vom Warten, vom Atem der Natur, vom Glitzern der Morgensonne auf den Feldern, vom Flügelschlag eines seltenen Gastes. Sie erzählen von stiller Konzentration und einem tiefen Respekt gegenüber dem Leben.

Kairies ist in Friesenheim eine Persönlichkeit, die allein mit seinem Wirken als Gemeinderat für 40 Jahre seine Spuren hinterlassen hat, erklärte Bürgermeister Erik Weide in seiner Begrüßung. Bekannt und beliebt sei Kairies und genieße eine hohe Wertschätzung in der Bevölkerung. Viele seiner Weggefährten waren so auch zur Ausstellungseröffnung gekommen. Erkennbar sei, dass die hohe Kunst der ambitionierten Naturfotografie nun im Mittelpunkt seines Lebens stehe.

Fotografiert habe Kairies von frühester Jugend an. Aus Afrika brachte er Bilder von Elefanten, Löwen und Geparden. Inzwischen ist es die heimische und hier brütende Vogelwelt, die ihn zur Motivsuche bereits in den frühen Morgenstunden aus dem Haus heraus bringe. Über diese Form der Lebensfreude erzählen die Werke von Kairies im kommenden Jahr.

Öffnungszeiten

Die Ausstellung ist täglich zu den Öffnungszeiten im Foyer zu sehen. Montag bis Donnerstag: 8 bis 12 Uhr, Freitag: 8 bis 13 Uhr. Montag und Donnerstag: 14 bis 16 Uhr, Mittwoch: 14 bis 18 Uhr. Die Ausstellung ist bis April 2026 im Rathaus in Friesenheim zu sehen. Eine Preisliste liegt aus