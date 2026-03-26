Neue Ausrichtung: Lahrer Fahrradwerkstatt ist ab jetzt nicht nur für Flüchtlinge da

Klaus Schweizer sagte beim Pressegespräch, wie alles begonnen hat: Im April 2022 hätten ihn beim Café International, Lahrer Treffpunkt für Einheimische und Migranten, vier Flüchtlinge aus der Türkei gefragt, womit sie sich beschäftigen könnten. „Auf meine Gegenfrage, was sie können, sagten zwei von ihnen, dass es ihr Hobby sei, Fahrräder zu reparieren. Das war die Geburtsstunde der Fahrradwerkstatt.“

Schweizer gehört zum Sprecherteam des Freundeskreises Flüchtlinge, der die Werkstatt in einem Gebäude auf dem Schlachthof-Areal in den folgenden Jahren erfolgreich betrieben hat. Das Reparatur-Team sei bald größer und internationaler geworden – und an Arbeit habe es nicht gemangelt, so Schweizer: Pro Jahr habe man mehr als 230 gebrauchte Räder gespendet bekommen, von denen man gut 200 – in repariertem Zustand – an Flüchtlinge abgegeben habe.

Jedoch: 2025 habe sich das Bild geändert. Es seien weniger Fahrradspenden hereingekommen; auch die Zahl der Kunden und Reparateure habe abgenommen. Flüchtlinge, die sich dort engagierten, hätten eine Arbeit gefunden und deshalb ihr Ehrenamt in der Fahrradwerkstatt beendet. Andere hätten keine Zeit mehr dafür gehabt, weil ihre Familien nach Deutschland nachgekommen seien, erzählte Schweizer.

Angesichts dieser Entwicklung habe man sich überlegen müssen, wie es weitergeht. Ergebnis sei nun die Vereinsgründung samt neuer Ausrichtung der Fahrradwerkstatt. Denn deren Zielgruppe sei erweitert worden: Fahrräder können nun nicht nur Migranten, sondern alle sozial benachteiligten Menschen in der Stadt und im Umland bekommen.

Außerdem setzt der am 2. März ins Vereinsregister eingetragene Verein Lahrer Fahrrad-Werkstatt auf Kooperationen, etwa mit der Lahrer Tafel: Deren Kundenkarte gilt nun auch bei der Fahrradwerkstatt als Nachweis der Bedürftigkeit.

Die Fahrräder gibt’s nicht umsonst, auch nicht für Flüchtlinge

Man habe 800 bis 900 Tafelkarten an Menschen mit einem geringen Einkommen ausgegeben, sagte Tafel-Leiterin Ingrid Schatz. Udo Scharr, im dreiköpfigen Vereinsvorstand für die Finanzen zuständig, ergänzte indes, dass auch Menschen ohne Tafelkarte ein gebrauchtes, aber voll funktionstüchtiges Fahrrad erhalten könnten – wenn sie ihre Bedürftigkeit glaubhaft machen könnten.

Die Räder sind dabei nicht kostenlos – das waren sie bisher auch nicht für Flüchtlinge. Je nach dem Zustand eines reparierten Drahtesels werden dafür ab 15 Euro aufwärts verlangt, erklärte Scharr. Hintergrund sei, dass Dinge, für die man Geld ausgegeben hat, ganz anders wertgeschätzt würden.

Beim Pressetermin war es auch möglich, einen Blick in das Lager der Fahrradwerkstatt zu werfen: Ein Raum, in dem rund 80 Fahrräder dicht an dicht stehen. Die bereits fertig reparierten erkennt man daran, dass an den Lenkern Zettel mit Preisangaben hängen – meist 20 oder 25 Euro. Für besonders gut erhaltene Räder würden auch bis zu 80 oder 100 Euro fällig, so Scharr.

Eine Inspiration beim Neustart sei die Arbeit der Offenen Fahrradwerkstatt Offenburg gewesen, die ihre reparierten Räder ebenfalls auch an sozial Benachteiligte abgibt, erzählte Schweizer. Weitere Kooperationspartner seien die Rehawerkstatt für psychisch Kranke in der Rainer-Haungs-Straße, das AGJ-Integrationszentrum zur Rehabilitation Suchtkranker in der Brestenbergstraße sowie der Schlachthof, für den Taner Demiralay am Pressetermin teilnahm. Demiralay sagte, dass man sehr gern Räume zur Verfügung stelle, allein schon deshalb, da in der Werkstatt auch Jugendliche lernen könnten, wie sie ihr Fahrrad selbst reparieren können.

In der Werkstatt arbeiten neben Migranten nun auch deutsche Rentner

In der Werkstatt arbeiten dabei nicht mehr nur Flüchtlinge; das Team ist ergänzt worden durch eine Gruppe von deutschen Rentnern, war zu hören. Geleitet wird die Werkstatt von Technik-Vorstand Peter Mag, ein Schlossermeister im Ruhestand, der auch als Ausbilder bei der Handwerkskammer Freiburg aktiv war. Es sei eine sinnvolle Tätigkeit, die Freude bereite und mit der man anderen Menschen helfen könne, sagte Mag. Das gemeinsame Arbeiten von Einheimischen und Migranten könne außerdem Völkerverständigung und Toleranz fördern, heißt es in der Vereinssatzung.

Zehn Reparateure habe man zurzeit an der Hand, benötige aber noch Verstärkung, erzählte Schweizer, im Vorstand für Organisation und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Gesucht werden darüber hinaus natürlich gebrauchte Fahrräder. Freuen würde man sich auch über Zubehör wie Fahrradhelme, Schlösser oder Schläuche.

Die Vereinswerkstatt wolle keine Konkurrenz für Fahrradgeschäfte sein, so Scharr. Man übernehme zwar auch kleinere Reparaturen für Radbesitzer, aber in erster Linie, um ihnen zu zeigen, wie das geht. Wer dagegen etwa ein wertvolles Fahrrad warten lassen möchte, solle sich lieber an das Fachgeschäft wenden, in dem er es gekauft habe.

Der neue Verein ist mit der Mindestanzahl von sieben Mitgliedern an den Start gegangen, mittlerweile seien aber bereits weitere Mitstreiter hinzugekommen, sagte Peter Mag. Stadtrat Roland Hirsch (SPD), der als Gast an dem Termin teilgenommen hatte, war so überzeugt vom Konzept, dass er spontan erklärte, dem Verein beitreten zu wollen.

Öffnungszeiten

Die Werkstatt auf dem Areal des Schlachthofs ist am Mittwoch, 1. April, von 15 bis 18 Uhr erstmals in diesem Jahr in Betrieb. Auch die weiteren regulären Öffnungszeiten sind jeweils mittwochs von 15 bis 18 Uhr – in dieser Zeit läuft auch der Fahrradverkauf.