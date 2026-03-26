Neue Ausrichtung: Lahrer Fahrradwerkstatt ist ab jetzt nicht nur für Flüchtlinge da

Reparierte Räder werden nun generell an sozial benachteiligte Menschen ausgegeben. Die Verantwortlichen haben außerdem einen Verein gegründet.
Klaus Schweizer sagte beim Pressegespräch, wie alles begonnen hat: Im April 2022 hätten ihn beim Café International, Lahrer Treffpunkt für Einheimische und Migranten, vier Flüchtlinge aus der Türkei gefragt, womit sie sich beschäftigen könnten. „Auf meine Gegenfrage, was sie können, sagten zwei von ihnen, dass es ihr Hobby sei, Fahrräder zu reparieren. Das war die Geburtsstunde der Fahrradwerkstatt.“