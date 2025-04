Jetzt im Bunker zu sehen Die Geschichte hinter der Freudenstädter Fliegerbombe

Während der „Woche der Erinnerung“ vom 14. bis 20. April, in der zahlreiche Veranstaltungen an die Zerstörung Freudenstadts im zweiten Weltkrieg am 16. und 17. April 1945 erinnern, soll auch der historische Luftschutz-Bunker zu besichtigen sein.