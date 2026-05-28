Neue Auflage des Festivals: Heiße Sommerabende locken im Villinger Innenhof

Das Villinger Innenhof-Festival bleibt seiner Linie treu: Auch bei der 36. Auflage setzen die Organisatoren auf Vielfalt, Überraschungen und besondere Künstler.

Ein vielfältiges Programm von Bluesrock bis Hip-Hop, vom Musikkabarett bis zum Konzertfilm haben die Macher von Rock- und Folk-Club sowie vom Kommunalen Kino Guckloch auch für die 36. Auflage des Villinger Innenhof-Festivals von Freitag, 7., bis Samstag, 15. August, auf die Beine gestellt. Und sie bleiben ihrer Devise treu, in der Region noch unentdeckte Künstler zu engagieren, die durchaus mal mit Hörgewohnheiten brechen.

Gerade diese Abwechslung an neun Abenden mache den Reiz des Festivals aus, betonte denn Michael Pohl, Pressesprecher der Sparkasse Schwarzwald-Baar, die seit den Anfängen im Jahr 1989 als Hauptsponsor auftritt und an dieser Tradition festhalten wolle.

Über diese Kontinuität sei das Team froh, erklärte Jürgen Kern. Ohne diese Partnerschaft und die Unterstützung zahlreicher Unternehmen aus der Region wäre ein solches Festival von Bürgern für Bürger nicht mehr möglich, stemmen die Helfer doch seit den Anfängen alles ehrenamtlich.

Dass diese das ganze Jahr über verschiedenste Konzerte besuchen und mit ihren Ideen zur Vielfalt des Angebots beitragen, spiegelte die Präsentation des „sparten- und genreübergreifenden Programms“ durch Pressesprecher Richard Hehn wider, der so manche Begegnungen mit unbekannten Musikern verspricht.

Schwoißfuass- und Grachmusikoff-Sänger Alex Köberlein zu Gast

Den Auftakt mache allerdings eine Größe der schwäbischen Musikszene: Unter dem Motto „Franz Mayer Experience“ kehrt der Schwoißfuass- und Grachmusikoff-Sänger Alex Köberlein am Freitag, 7. August, in den Innenhof zurück. Bei der Münchner Indie-Pop-Band „Blÿte“ trifft am Samstag, 8. August, Sprechgesang auf eine Fülle an Klängen von Punk bis zu Retro.

Hip-Hop hat das Duo „Zweierpasch“ aus Freiburg im Gepäck, das am Sonntag, 9. August, mit deutsch-französischen Songs ein Zeichen für Frieden und Toleranz setzt. Der Einfluss verschiedener Kulturen prägt die Band „Las Baklavas“ aus Straßburg, die mit einem Mix von traditionellen Melodien aus unterschiedlichen Ländern und modernen Elementen die Besucher am Montag, 10. August, zum Tanzen und Feiern auffordert.

Unsere Empfehlung für Sie Innenhoffestival Villingen Ein Abend in karibischem Ambiente Letzte Station einer Europatournee: Yarima Blanco und Son Latino beweisen ihre Klasse am Donnerstagabend beim Villinger Innenhoffestival.

Pop bringt To Athena aus Luzern am Dienstag, 11. August auf die Bühne. Mit ihren Songs auf Schweizerdeutsch und Englisch sei sie der Shootingstar der neuen Musikszene in ihrer Heimat und habe zahlreiche Preise abgeräumt, weckte Hehn Neugier auf das Konzert, zumal sie vor ihrer Europatournee, die im Herbst startet, im Sommer eigens zum Festival nach Villingen kommt.

Balkansound und Bluesrock

Nessi Tausendschön ist eine der wenigen Ausnahmen, die nach ihrem Debüt in den Anfangsjahren des Festivals zum zweiten Mal am Mittwoch, 12. August, zu erleben ist, verriet Hehn. Dieses Mal bringt die Musikkabarettistin in ihrem Programm „30 Jahre Zenit – Operation goldene Nase“ den Gitarristen William Mackenzie mit. Dem Sound vom Balkan und dem Orient haben sich die „Stray Colors“ aus München verschrieben, die am Donnerstag, 13. August, zu Gast sind.

T.G. Copperfield schafft am Freitag, 14. August, die richtige Atmosphäre für einen langen Abend im Innenhof: Der Songwriter, Sänger und Gitarrist stimmt mit Blues, Rock und Americana auf das Open-Air-Kino ein, bei dem ab 22 Uhr der Film „Epic – Elvis Presley in Concert“ des australischen Regisseurs Baz Luhrman läuft.

Ssüdamerikanische Rhythmen vermengt mit Reggae und Ska

Und zum Abschluss heizt „El Flecha Negra“ am Samstag, 15. August, sicher nochmals kräftig mit dem angesagten Musiktrend Cumbia ein. Die südamerikanischen Rhythmen vermengt die Band aus Freiburg mit Reggae, Ska und Pop.

So locken wieder heiße Sommerabende im Innenhof. Auch bei der Bewirtung laufe alles wie geplant, unterstrich Kern. Nachdem sich der Kulturverein Caba zurückgezogen habe, stehe nun Alfred Kolarczyk als Küchenmeister parat, neben dem türkischen Büfett gebe es an einigen Abenden erstmals zusätzlich Spezialitäten wie geräucherte Forellen oder Pulled Pork. Und einzelne Mitglieder von Caba seien nach wie vor als Helfer im Einsatz.

Vorverkauf startet

Ebenso erfreulich ist es für Kern und seine Mitstreiter, dass es gelungen ist, die Preise stabil zu halten, sowohl bei den Eintrittskarten als auch beim Essen und den Getränken. Tickets sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich. Zudem sind die Organisatoren am Samstag, 4. Juli, von 10 bis 14 Uhr an einem Stand in der Innenstadt anzutreffen, an dem sie Karten anbieten und mit einem Glas Sekt schon mal auf das Festival anstoßen wollen. „Wir freuen uns richtig darauf“, stellten sie angesichts des vielseitigen Programms unisono fest. Jetzt müsse nur noch das Wetter passen mit lauen Abenden wie in diesen Tagen.

Rund um das Festival

Die Tickets

Karten für das 36. Innenhof-Festival sind in Villingen bei der Sparkasse Schwarzwald-Baar im Service-Zentrum in der Rietstraße 1 und bei Morys Hofbuchhandlung in der Rietstraße 28, in Schwenningen bei der Sparkasse im Service-Zentrum am Marktplatz und in Donaueschingen bei Morys Hofbuchhandlung in der Karlstraße 55 erhältlich. Der Eintritt kostet 20 Euro, ermäßigt zwölf Euro. Ein übertragbares Kombipaket für alle neun Abende gibt es für 99 Euro. Informationen sind im Internet unter www.innenhof-festival.de zu finden. Auf der Homepage ist es auch möglich, Karten zu reservieren.

Die Konzerte

Veranstaltungsort ist der Innenhof der Scheuer beim Villinger Jugendhaus in der Kalkofenstraße 3. Beginn ist jeweils um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Ab 19 Uhr hat auch der Biergarten mit dem türkischem Büfett sowie der Cocktail- und der Kaffeebar geöffnet. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.innenhof-festival.de.