Neue Auflage des Festivals: Heiße Sommerabende locken im Villinger Innenhof

Das Villinger Innenhof-Festival bleibt seiner Linie treu: Auch bei der 36. Auflage setzen die Organisatoren auf Vielfalt, Überraschungen und besondere Künstler.
Ein vielfältiges Programm von Bluesrock bis Hip-Hop, vom Musikkabarett bis zum Konzertfilm haben die Macher von Rock- und Folk-Club sowie vom Kommunalen Kino Guckloch auch für die 36. Auflage des Villinger Innenhof-Festivals von Freitag, 7., bis Samstag, 15. August, auf die Beine gestellt. Und sie bleiben ihrer Devise treu, in der Region noch unentdeckte Künstler zu engagieren, die durchaus mal mit Hörgewohnheiten brechen.