Neue Aufgabenzuschnitte: Michael Knaus und Thomas Fürst leiten Dekanat Zollern gemeinsam

Dekan Michael Knaus und Pfarradministrator Thomas Fürst, designierter Pfarrer der neuen Pfarrei Hechingen St. Jakobus, werden ab Dienstag, 1. Oktober, die Pfarreien des Dekanats Zollern gemeinsam, leiten. Darüber informiert die Erzdiözese Freiburg in einer Pressemitteilung. Zum Dekanat Zollern gehören die Seelsorgeeinheiten Burladingen-Jungingen, Bisingen-Grosselfingen-Rangendingen, Hechingen, Eyachtal-Haigerloch und Empfingen-Dießener Tal.

Stellen sind bis 1. Januar 2026 befristet

Bei diesem Leitungsmodell wird Dekan Knaus demnach die Rolle des Moderators übernehmen. Die beiden Ämter sind im Zusammenhang mit der Bildung der 36 künftigen Pfarreien in der Erzdiözese Freiburg bis zur Errichtung der neuen Pfarrei zum 1. Januar 2026 befristet.

Lesen Sie auch

Storost verzichtet auf Pfarreien in Haigerloch

Erzbischof Stephan Burger habe entsprechend den Verzicht von Pfarrer Michael Storost auf die Pfarreien der Seelsorgeeinheit Eyachtal-Haigerloch St. Anna angenommen. Pfarrer Storost werde ebenfalls zum 1. Oktober für alle Pfarreien des Dekanats Zollern zum Kooperator bestellt.

Seit 2018 Leiter der Seelsorgeeinheit St. Luzius

Der 1975 geborene Michael Knaus wurde 2006 in Freiburg zum Priester geweiht. Nach Vikarsjahren in Singen, Tauberbischofsheim und Mannheim-Rheinau wirkte er von 2011 bis 2018 als Kooperator in der Seelsorgeeinheit Beim Titisee (Dekanat Neustadt). Ebenso war er von 2011 bis 2017 Geistlicher Leiter der Katholischen Landjugendbewegung.

Pfarrer Michael Knaus Foto: privat

Seit 2018 ist Michael Knaus Leiter der Seelsorgeeinheit Hechingen St. Luzius, im Jahr 2020 übernahm er zudem die Leitung der Seelsorgeeinheit Burladingen-Jungingen und wirkte seit 2019 als stellvertretender Dekan des Dekanats Zollern. Mit Wirkung vom 1. August 2021 wurde Michael Knaus zum Dekan des Dekanats Zollern ernannt. Er ist außerdem Mitglied der Fachgruppe Neue Gemeinde- und Gemeinschaftsformen Kirchenentwicklung 2030 sowie der Liturgiekommission der Erzdiözese Freiburg.

Pfarrer Thomas Fürst leitet bisher Seelsorgeeinheit Empfingen-Dießener Tal

Thomas Fürst wurde 1991 in Konstanz zum Priester geweiht. Nach Vikarsjahren in Sigmaringen, als Repetitor im Collegium Borromaeum und Pfarrer in der Hochschulseelsorge an der Universität und Fachhochschule Konstanz wurde er 2001 Leitender Pfarradministrator der Seelsorgeeinheit St. Bruder Klaus in Villingen.

Pfarrer Thomas Fürst /Foto Keidel, Kirchplatz 4, 72379

Von 2012 bis 2020 wirkte Fürst als Kooperator in der Seelsorgeeinheit Oberer Hegau. Von September 2020 bis Frühjahr 2022 war er als Kooperator in den Seelsorgeeinheiten Hechingen St. Luzius und Burladingen-Jungingen tätig und seit August 2021 Pfarradministrator zur Vertretung in der Seelsorgeeinheit Empfingen-Dießener Tal. Seit Frühjahr 2022 wirkt er als Leitender Pfarradministrator in der Seelsorgeeinheit Empfingen-Dießener-Tal.

Michael Storost leitet seit 2013 die Seelsorgeeinheit Eyachtal-Haigerloch

Michael Storost wurde 1994 zum Priester geweiht. Nach Vikarsjahren in Lauda und Rheinfelden wirkte er ab 1999 als Pfarradministrator zur Vertretung in Niedereschach. Von 2000 bis 2013 war er Pfarradministrator in der Seelsorgeeinheit Forst-Ubstadt-Weiher. Seit 2013 ist er Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Eyachtal-Haigerloch St. Anna.