Im Rahmen des Schulfestes der Heimschule St. Landolin wurden Eberhard Pfister und Nicola Heckner, die gemeinsam die Schule leiten, verabschiedet. Die Schüler und ihre Eltern versammelten sich gleich zu Beginn des festlichen Nachmittages in der Aula, um sich von den beiden zu verabschieden.

Eberhard Pfister und Nicola Heckner übernahmen in den vergangenen Jahren am Standort Ettenheim sehr erfolgreich als profilierte Leitungspersönlichkeiten Verantwortung für das Allgemeinbildende Gymnasium, die Beruflichen Schulen und die Realschule.

Mit großem persönlichem Engagement führten sie die Schule durch herausfordernde Jahre, etwa der Pandemie, und sicherten die Profilierung sowie den guten Ruf der Schule weit über die Tore Ettenheims hinaus, teilt die Schule mit.

Zum neuen Schuljahr widmen sich nun beide neuen beruflichen Aufgaben. Eberhard Pfister bleibt mit seinem Profil als Theologe und erfahrener Schulleiter der Schulstiftung der Erzdiözese Freiburg erhalten und wird das religiöse Profil aller Stiftungsschulen weiterentwickeln.

Pfister bleibt der Erzdiözese erhalten

Außerdem übernimmt er auf Bitten des Schulträgers Verantwortung für den Schulentwicklungsprozess der St. Ursula Schulen Freiburg Wiehre. „Ich bin dankbar für mehr als zehn Jahre hier in Ettenheim, in denen mir die Heimschule St. Landolin mit ihren außerordentlich engagierten Kollegen und den solidarischen Eltern, vor allem aber mit ihren ganz besonders liebenswerten Schülerinnen und Schülern sehr ans Herz gewachsen ist“, so Pfister.

Nicola Heckner wird als Schulleiterin an die École Saint-Sophie nach Luxemburg wechseln und somit eine 400 Jahre alte katholische Schule leiten (wir berichteten).

Für den Gesamtelternbeirat blickten Holger Schnabel und Anja Schieble auf eine vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit mit den Schulleitern zurück. Aus Elternperspektive habe die Schule in den vergangenen Jahren sehr gut gearbeitet und insbesondere in Fragen der Schülerbeförderung habe sich die Schulleitung engagiert eingesetzt.

Die Schulstiftung strebt eine rasche Nachfolge für die Schulleitung an. Bis dahin wird das Team der erweiterten Schulleitung rund um den stellvertretenden Schulleiter des Gymnasiums, Stefan Kohnert, und den Konrektor der Realschule, Michael Kerstholt, die Heimschule kommissarisch leiten.