Was sich seit mehreren Tagen bereits angedeutet hatte, wurde am Sonntagmittag vom VfB Stuttgart offiziell publik gemacht: Markus Fiedler verlässt die Schwaben und wechselt zum Zweitligisten 1. FC Magdeburg.

Fiedler coachte zwei Jahre lang die U21 des VfB, schaffte dabei vergangene Saison den Aufstieg in die 3. Liga und in dieser Spielzeit am letzten Spieltag auch den Klassenerhalt mit dem VfB II. „Der Abschied vom VfB Stuttgart fällt mir alles andere als leicht. Ich durfte zehn wundervolle Jahre bei meinem Heimatverein verbringen“, so Fiedler in einer Pressemitteilung.

Lesen Sie auch

Willig „steigt auf“

Dieser Wechsel führt zu internen Rochaden und betrifft auch den Balinger Nico Willig. Sieben Jahre lang war er Trainer der U19 und sorgte in dieser Saison mit seinem Team in der UEFA Youth League für viel Furore – das Aus kam erst im Viertelfinale gegen den späteren Sieger FC Barcelona.

Nun wird Willig, der mit seiner Mannschaft im April auch bei der TSG Balingen spielte, die U21 in der 3. Liga übernehmen. Stephan Hildebrandt, Direktor des Nachwuchsleistungszentrums, sagt dazu in der Mitteilung: „Nico Willig ist die logische Antwort auf die Frage nach der Folgebesetzung unserer U21-Trainerposition. Er kennt den VfB aus unterschiedlichen Perspektiven und hat in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich mit Mannschaften und Einzelspielern gearbeitet. Eine Vielzahl der Talente, die Nico in der Vergangenheit als U19-Trainer begleitet hat, wird er von nun an als Trainer der U21 betreuen. Wir sind davon überzeugt, dass Nico genau der richtige Mann für diese Aufgabe ist.“

Rathgeb folgt auf Willig

Der Nachfolger von Willig wiederum wird Tobias Rathgeb sein, der zuletzt Co-Trainer unter dem Balinger war. Hildebrandt meint: „Auch von der guten Verbindung zwischen ihm und unserem neuen U21-Trainer erwarten wir uns einen weiteren Schub für die Talententwicklung in unserem Leistungszentrum.“