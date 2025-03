Neue Attraktionen: Das ist für den diesjährigen Familienspaß in Wolfach geplant

Noch ist Aschermittwoch näher als Karfreitag, doch: Ostern naht. Und im Vorfeld des großen Fests auch die Neuauflage des Familienspaßes rund ums Wolfacher Riesen-Osterei. Für Sonntag, 6. April, versprechen die Organisatoren von Forum Zukunft, Stadtverwaltung und Gewerbeverein Unterhaltung für die ganze Familie. „Die Veranstaltung hat sich in den letzten Jahren toll etabliert – da knüpfen wir jetzt wieder an“, sagte Touristinfo-Leiter Simon Vollmer im Pressegespräch zur Vorstellung der Neuerungen.

Auch wenn die Stadt formell den Part der Veranstalterin übernimmt, läuft die Organisation federführend wie gehabt über die Familienspaß-Gruppe des Forums Zukunft. Maria Künstle und Silke Jehle-Sattler stellten stellvertretend vor, was die Besucher diesmal erwarten wird. „Das Fest wird ja immer ein bisschen größer“, bilanzierte Künstle. Und so soll es auch diesmal wieder neue Attraktionen geben.

Lesen Sie auch

Die „Blaulicht Familie“ kommt in die Hauptstraße

Erweitert wird das Programm in der Hauptstraße durch eine Präsentation der „Blaulicht Familie“: Feuerwehr Wolfach, DRK-Ortsverein Wolfach und THW-Ortsverein Biberach fahren auf und stellen neben ihren Fahrzeugen ihre Arbeit vor – mit Mitmach-Angeboten für Kinder. Vor Ort ist außerdem der Wünschewagen des Arbeiter-Samariterbunds.

Im Schlosshof wird wieder ein Kinderflohmarkt stattfinden (siehe Info), dort gesellen sich ein Korbflechter sowie die Kaffeedose der Lebenshilfe im Kinzig- und Elztal neu hinzu. Und das Kinderkarussell ist auch neu. Dieses werde unweit des Krans im Bereich des „Mode-Ecks“ stehen. „Sodass wir die Hauptstraße vom Tor bis zur Apotheke ausgefüllt haben mit Ständen und Aktionen für Kinder“, sagte Künstle. „Was uns wichtig ist, ist einfach, dass es ein Familienfest gibt – und dass die Kinder im Mittelpunkt stehen.“

Auf der Bühne vor dem Rathaus gibt es ab 11.15 Uhr Auftritte der Kindergartenkinder aus Kita „Pfiffikus“ und Familienzentrum St. Laurentius, der Kleinen Kurrende Kirnbach, von Schülern der Herlinsbachschule, den Blockflötenkindern der Musikschule sowie von der Trachtenkapelle Kinzigtal. Ebenfalls wieder mit von der Partie: Osterbasteln und Malecke der KjG beim Stadtbrunnen (11 bis 17 Uhr) sowie Kinderschminken im Zelt bei der „Krone“ (13 bis 16 Uhr).

Auch Geschäfte in der Hauptstraße sind geöffnet

Im Zelt wird Barbara Dorn von der katholischen Bücherei um 14, 14.30 und 15 Uhr jeweils eine Ostergeschichte für Kinder vorlesen. Und neben einem Kaninchen-Schaugehege des Kleintierzuchtvereins wird von 14 bis 16 Uhr auch wieder ein großer Osterhase durch die Hauptstraße hoppeln. „Der hat einen großen Korb mit lauter Schoko-Osterhasen dabei zum Verteilen“, ergänzte Vollmer.

Für die erwachsenen Besucher wird es entlang der Hauptstraße wieder einen österlichen Kreativmarkt geben. Vergangene Woche habe man die Stände eingeteilt, so Vollmer: „Da mussten wir schon schauen, dass wir alles unterbringen. Es werden circa 20 Marktstände sein mit Dekoartikeln, Handgemachtem und mehr aus der gesamten Region.“ Obendrein schließt sich der Gewerbeverein mit einem verkaufsoffenen Sonntag an den Familienspaß an: „Aktuell haben wir die Information, dass sieben Geschäfte im Bereich der Hauptstraße öffnen.“ Der Familienspaß läuft am Sonntag, 6. April von 11 bis 17 Uhr in der gesamten Hauptstraße. Das Riesen-Osterei wird am 3. und 4. April aufgebaut, der Stadtbrunnen am 4. April österlich geschmückt.

Anmeldungen zum Kinderflohmarkt

In Schlosshof soll es am 6. April von 11 bis 17 Uhr wieder einen Kinderflohmarkt geben. „Da verkaufen Kinder für Kinder“, erklärte Maria Künstle. Ihren Tisch und ihre ausgedienten Spielsachen müssen die Kinder selbst mitbringen und sich ihren Platz im Schlosshof suchen, Standgebühren gibt es nicht. Ihre Einnahmen behalten die jungen Verkäufer. Anmeldungen für den Kinderflohmarkt sind noch bis einschließlich Freitag, 28. März, bei Maria Künstle unter Telefon 07834/85 98 71 oder E-Mail kuenstle.hans@web.de möglich.