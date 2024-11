Unter dem Motto „Europa.Gemeinsam.Erleben.“ wird der europäische Gedanke in den Fokus gerückt. Die Gäste dürfen sich auf zahlreiche Highlights freuen, erklärt der Europa-Park. Dabei können die Besucher auch auf neue Shows gespannt sein.

Nordisches Lichterfest macht den Anfang: Eingeläutet wird die Jubiläumssaison mit dem ersten Nordischen Lichterfest in Rulantica. Vom 13. Januar bis 21. März 2025 verwandelt sich die Wasserwelt in ein funkelndes Lichtermeer. Die Gäste können auf zauberhafte Illuminationen, glänzende Show- und Entertainmentangebote sowie tanzende Nordlichter gespannt sein, erklärt der Park.

Neue Parade startet zur Sommersaison: Am 22. März startet der Europa-Park dann in seine Sommersaison. Neben einer neuen Parade mit beeindruckenden Wagen und Tänzern in farbenfrohen Kostümen bietet das Jubiläumsjahr neue Darbietungen mit den Künstlern des Europa-Parks.

Der Europa-Park ist seit seiner Gründung im Familienbesitz. Foto: Europa-Park/Bernhard Rein

Zwei Mal verlängerte Öffnungszeiten und mehrere Themenfeste: Shows sowie jede Menge Überraschungen und mehr als 15 Stunden rasanten Fahrspaß gibt es bei den gleich zwei Sommernachtspartys. Am 12. Juli, dem Geburtstag des Europa-Parks, und am 23. August, an dem der 10. Geburtstag des Europa-Park Junior Club gefeiert wird, dürfen sich die Besucher auf Action, Adrenalin und Spaß bis Mitternacht freuen. Bei verschiedenen Themenfesten sollen ganz unter dem Motto „Europa.Gemeinsam.Erleben“ die Kultur und Kulinarik verschiedener europäischer Länder präsentiert werden.

Kunstwettbewerb soll alle Generationen ansprechen; Nicht nur verschiedene Nationen, sondern auch verschiedene Generationen haben den Europa-Park in den vergangenen Jahrzehnten besucht. Beim „Art Contest 2025“ können die Besucher ihre Erinnerungen und besonderen Erlebnisse mit anderen Gästen teilen und kreative Werke – als Fotografie, Tanz, Bauwerk, Bastelei oder Zeichnung – einreichen. Die besten Einsendungen werden beim „Art Boulevard 2025“ im Europa-Park ausgestellt. Unterstützt wird der Contest von der Talent Academy.

Der Kinofilm „Grand Prix of Europe“ mit Ed und Edda wird nächstes Jahr erscheinen. Foto: Europa-Park/marek

Passend zum neuen Kinofilm gibt es eine neue Familienattraktion: Die Kinoleinwand erobern pünktlich zum 50. Geburtstag des Europa-Park die Maskottchen Ed & Edda mit ihren Freunden. Die Koproduktion „Grand Prix of Europe“ von Mack Magic und Warner Bros. Film Productions Germany wird mit liebenswerten Charakteren, einer fesselnden Geschichte, Action und Witz das Kinopublikum begeistern, verspricht der Park. Der Film wird produziert von Michael Mack, geschäftsführender Gesellschafter des Europa-Park und Gründer des Entertainment-Unternehmens Mack Magic. In Deutschlands größtem Freizeitpark wird 2025 passend dazu eine eigene Familienattraktion im Themenbereich Luxemburg eröffnet. Im innovativen Gameplay Theater „Grand Prix Ed-venture“ werden die Gäste Mitglied von Ed & Eddas Racing Crew und Teil eines rasanten Autorennens quer durch Europa, vorbei an atemberaubenden Filmlocations des Animations-Abenteuers „Grand Prix of Europe“.

Gleich zwei Mal dürfen sich die Besucher auf eine Öffnung bis Mitternacht freuen. Foto: Europa-Park /Hans-Joerg Haas

Für alle, die nach einem erlebnisreichen Tag noch ein Stück Europa-Park Geschichte mit zu sich nach Hause nehmen möchten, gibt es eine exklusive 50-Jahre-Jubiläums-Kollektion, unter anderem das offizielle Sammelalbum oder die 50-Jahre Europa-Park-Chronik.

DJ Bobo macht den Abschluss: Zum Abschluss des Jubiläumsjahres präsentiert DJ BoBo vom 15. bis zum 17. Januar 2026 seine Tour mit spektakulärem Bühnenbild und imposanter Choreografie in der Europa-Park Arena.

Der Bereich des Camp-Resort und Europa-Park- Camping wird ausgebaut Foto: Europa-Park

Erweiterung des Tipidorfs öffnet vermutlich schon im Juli: Das Europa-Park-Resort entwickelt sich sukzessive weiter. Momentan wird der Bereich des Camp-Resort und Europa-Park-Camping ausgebaut. Es sollen dort neue gastronomische Betriebe, Übernachtungsmöglichkeiten sowie ein neues Sanitärhaus entstehen. Bereits im Jubiläumsjahr können sich die Besucher dort auf viele neue Höhepunkte freuen, erklärt der Europa-Park.

Mehr als 150 Millionen Gäste empfangen

In den 50 Jahren seines Bestehens hat der Europa-Park fast 150 Millionen Gäste empfangen und beschäftigt Menschen aus mehr als 100 unterschiedlichen Nationen. Diese kulturelle Vielfalt soll im Jubiläumsjahr ganz besonders gezeigt und gelebt werden, heißt es in der Pressemitteilung. Mit seinen mehr als 100 Shows und Attraktionen sowie den 17 europäischen Themenbereichen begeistert der Europa-Park jährlich mehr als sechs Millionen Gäste. Das Familienunternehmen ist eines der beliebtesten Tourismusziele der Nation und wurde bereits neun Mal mit der höchsten Branchenauszeichnung „Golden Ticket Award“ als „Bester Freizeitpark der Welt“ gewürdigt.