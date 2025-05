Neue Attraktion im Freilichtmuseum Vogtsbauernhof: Gutach hat jetzt einen Weinberg

Mit der besonderen Aktion hat das Freilichtmuseum am vergangenen Sonntag seinen neuen Themenbereich zum Weinbau vollendet. Entsprechend groß war die Freude bei Geschäftsführerin Margit Langer: Endlich sei das Herzensprojekt vollendet, sagte sie in ihrer Begrüßung.

Auf dem Gelände gegenüber des im Jahr 2023 eröffneten Ortenauhauses, einem 250 Jahre alten Rebhaus aus Durbach, wurde im vergangenen Jahr ein kleiner Weinberg angelegt – jetzt sind dort rund 200 Reben gepflanzt worden.

Unterstützung erhielt das Museumsteam von 13 Jungwinzerinnen und –winzern aus Durbach, die die Rebpflanzung in Gutach mit Tatkraft, Expertise und Geschick übernommen haben.

Die Durbacher Jungwinzer sind ein Verbund junger, engagierter Winzerinnen und Winzer, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die traditionsreiche Weinbaukultur Durbachs mit frischen Ideen und modernen Ansätzen zu bereichern. Die Gruppe im Vogtsbauernhof, alle Mitglieder der Durbacher Winzergenossenschaft, wurde von Winzer Johannes Wörner angeleitet.

Auch Initiator der Kooperation Stephan Danner, Geschäftsführer der Durbacher Winzergenossenschaft, sowie die amtierende Durbacher Weinprinzessin Julia Wörner waren im Museum vor Ort und ließen es sich nicht nehmen, bei der Rebpflanzung mit anzupacken. Die Jungwinzer werden auch nach der Aktion das Team des Freilichtmuseums bei der Bewirtschaftung der Reben begleiten. Ziel ist es, aus den Reben einen eigenen Vogtsbauernhof-Wein zu produzieren.

Es wurden die Rebsorten Souvignier Gris, Sauvignac und Satin Noir gepflanzt, ein Weißwein, ein Rosé und ein Rotwein. Die pilzwiderstandsfähigen Reben wurden von der Rebveredlung Basler-Männle aus Oberachern gespendet.

Die Reben wurden je zur Hälfte nach der historischen Einzelblockerziehung mit Kastanienpfählen sowie nach der modernen Drahtrahmenerziehung gesetzt. „Es ist uns wichtig, die historische und die traditionelle Form des Weinanbaus zu zeigen“, so Margit Langer.

Mit dem Themenbereich rund um den Weinberg schafft das Freilichtmuseum Vogtsbauernhof einen weiteren Lern- und Erlebnisraum, der sich der Geschichte, Entwicklung und Bedeutung des Weinbaus in der Region widmet. Die Besucher erhalten anschauliche Einblicke in die Vielfalt der Rebsorten, in historische und moderne Anbaumethoden sowie in verschiedene Formen der Schädlingsbekämpfung. So kann das Thema Weinbau als Teil der Ortenauer Kulturlandschaft erkundet werden.

So geht’s weiter

Als nächstes werden Infotafeln aufgestellt, auf denen das Thema vertieft werden soll. An Drehtrommeln können sich die Besucher in drei Sprachen über die Ortenauer Weinlandschaft informieren.