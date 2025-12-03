Neue Attraktion eröffnet: Das ist seit dem Brand im Freizeitpark Funny-World in Kappel passiert

Seit dem Brand im Juli hat sich im Freizeitpark viel verändert. So wurde das erste Drittel der betroffenen Fläche wieder aufgebaut– und auch eine neue Bahn eröffnet.
Die Vorfreude ist dem Inhaber Michael Schludecker am Mittwochmorgen ins Gesicht geschrieben, als er Medienvertreter in seinem Familienpark Funny-World begrüßt. Seine Jacke ist bis obenhin zugezogen, die Stimme leicht angeschlagen. „Ich bin ein wenig erkältet“, erklärt er. Abzusagen, stand jedoch nicht infrage. Dafür liege ihm dieser Termin zu sehr am Herzen. Denn: „Das ist die erste Pressekonferenz nach dem Brandschaden.“