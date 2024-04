Das bietet die neue Freizeit- und Parcoursanlage in Bad Teinach

1 Das Gelände am „Teinacher Berg“ wird derzeit vorbereitet für den Generationen-Aktiv-Park. Foto: Thomas Fritsch

Der ehemalige Minigolfplatz in Bad Teinach verwandelt sich in eine Freizeit- und Parcoursanlage für alle Generationen. Die Bagger rollen schon und im Sommer soll alles parat sein. Wir zeigen, auf welche Angebote man sich freuen kann.









Seit rund einem Monat tut sich was auf dem ehemaligen Gelände des Minigolfplatzes. Dort rollen künftig zwar keine Golfbälle mehr über die Bahnen – dafür entsteht ein Park, in dem alle Generationen gerne verweilen sollen. An dem Projekt tüftelt die Stadt schon längere Zeit.