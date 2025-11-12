Neue Astrid-Lindgren-Biografie: Winterlinger Autor Manfred Mai jenseits von Bullerbü

Astrid Lindgren, der wohl bekanntesten aller Kinderbuchautoren, hat Manfred Mai seine dritte Biografie im Verlag „Hase und Igel“ gewidmet – und verrät auch weniger Bekanntes.
Nein, „Pippi Langstrumpf“, „Die Kinder von Bullerbü“, „Karlsson vom Dach“ und „Die Brüder Löwenherz“ hat Manfred Mai als Kind nicht gelesen. Der Winterlinger Autor, der als Verfasser von Fußball- und Minutengeschichten, Erzählungen und Geschichtsbüchern für Kinder, Sachbüchern und Kurzbiografien selbst zu den fleißigsten und bekanntesten Kinder- und Jugendbuchautoren Europas zählt, ist 1949 geboren – das Jahr, in dem „Pippi Langstrumpf“ auf Deutsch erschien.