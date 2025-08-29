Neue App: Schramberger Leser schlagen Lieblingsbücher vor

Mark Finnern hat eine App entwickelt mit der Schramberger Bücher vorschlagen und bewerten können. Die besten sollen ihm zufolge dann von der Mediathek angeschafft werden.
Der Anstoß für die App war Rick Rubins „Creativity“ – ein Buch über Kreativität und Schaffensprozesse. Die Mediathek hatte Mark Finnerns Vorschlag zu Anschaffung abgelehnt mit der Begründung, im Schramberger Raum gäbe es dafür keine Leserschaft. „Das konnte ich so nicht stehen lassen“, erzählt Finnern, Moderator der KI-Impact Group in Schramberg .