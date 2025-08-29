Neue App: Schramberger Leser schlagen Lieblingsbücher vor

Mark Finnern hat eine App entwickelt mit der Schramberger Bücher vorschlagen und bewerten können. Die besten sollen ihm zufolge dann von der Mediathek angeschafft werden.

Der Anstoß für die App war Rick Rubins „Creativity“ – ein Buch über Kreativität und Schaffensprozesse. Die Mediathek hatte Mark Finnerns Vorschlag zu Anschaffung abgelehnt mit der Begründung, im Schramberger Raum gäbe es dafür keine Leserschaft. „Das konnte ich so nicht stehen lassen“, erzählt Finnern, Moderator der KI-Impact Group in Schramberg .

Bei einem Workshop seiner Gruppe über Künstliche Intelligenz kam das Thema zur Sprache. „Wir erlebten das ganze Spektrum – von gesunder Skepsis bis hin zur totalen Ablehnung von KI als Teufelszeug in der Bevölkerung“, berichtet Finnern. „Aber genau diese Auseinandersetzung damit brachte uns weiter: Unser Wohlstand kommt direkt von umgesetzten Ideen“, betont Finnern. Als ein Ergebnis der Diskussion organisierte Tobias Hilgert, Technischer Geschäftsführer der Simon Gruppe in Aichhalden, spontan, dass das Unternehmen die Top 10 der innovativsten Buchempfehlungen für die Mediatheken in Schramberg und Sulgen stiftet. „Plötzlich wurde aus einer Frustration ein konkretes Projekt“, so Finnern.

So funktioniert die App

„Die Entwicklung der „Ideenfunken-App“ (https://ideenfunken.lovable.app) hat länger gebraucht als geplant, bis sie stabil lief, aber jetzt funktioniert sie einwandfrei „, berichtet Finnern. Nutzer können Bücher vorschlagen und haben dafür jeweils fünf Stimmen, die sie auf ihre Favoriten verteilen können. Die zehn Bücher mit den meisten Stimmen werden den Mediatheken in Schramberg und Sulgen vorgeschlagen – und könnten dank der Stiftung der Simon Gruppe auch angeschafft werden.

Die zentrale Fragestellung auf der Internetplattform ist die simple, aber tiefgründige Frage: Welches Buch hat Sie beim Aufwachsen oder in letzter Zeit am meisten beeinflusst, kreativer und innovativer gemacht? Welches Buch verschenken Sie am häufigsten? Und warum? „Jedes Buch, das jemanden bewegt hat, verdient es, geteilt zu werden“, betont Finnern. „Vielleicht ist es genau das Buch, das jemand Anderes im Schramberger Raum gerade braucht.“

Vernetzt mit Buchhandlung

Finnern weist auf eine weitere Funktion der App hin: Mit einem Klick können Nutzer eine E-Mail an die Buchhandlung Buchlese senden – komplett mit allen Bestelldaten. „Digital und lokal schließen sich nicht aus“, so Finnern.

Die Ideenfunken-App https://ideenfunken.lovable.app ist also aus den Diskussionen der KI-Impact Group entstanden.„Werden Sie Teil der Innovation“, lädt Finnern nun zum Mitmachen ein: Die KI-Impact Group trifft sich wieder am Dienstag, 30. September, von 18 bis 21 Uhr in den Räumen der Wirtschaftsförderung, Oberndorfer Straße 1 (beim Rathaus). Das Thema lautet „Prozesse mit KI orchestrieren!“ mit Live-Beispielen aus der Praxis von Firmen aus der Region. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Anmeldung ist unter www.ki-impact.org erbeten.