Neue App eingeführt: So funktioniert das Handy-Parken in Villingen-Schwenningen

Ab sofort kann an den von der Stadt bewirtschafteten Parkplätzen in Villingen-Schwenningen kontakt- und bargeldlos mithilfe einer App bezahlt werden. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum neuen System.

„Was lange währt, wird endlich wahr“ – Oberbürgermeister Jürgen Roth zeigt sich bei der Vorstellung der neuen App, mit der das Parken in VS bezahlt werden kann, überaus erfreut. Es sei durchaus eine Herausforderung gewesen, das System in der Doppelstadt umzusetzen, nun ist er „fasziniert darüber, wie einfach das funktioniert“. Andreas Hofacker, stellvertretender Amtsleiter im Amt für Digitale Transformation und IT, erklärt das neue Handy-Parken.

Wo kann überall mit der App bezahlt werden? Auf allen Parkplätzen, die in Villingen-Schwenningen von der Stadt bewirtschaftet werden, kann ab sofort per App bezahlt werden. Ausgenommen davon sind beispielsweise die Parkhäuser, da diese privatisiert sind. Neben VS nutzt in der Region auch Tuttlingen die App, darüber hinaus laut des Anbieters mehr als 600 Städte in ganz Deutschland.

Was brauche ich, um mit der App zu bezahlen? Benötigt wird die App „EasyPark“, die bei Google Play oder im Apple App-Store heruntergeladen werden kann. Nach dem Herunterladen und dem Installieren der App wird das Konto von EasyPark über die Handynummer verifiziert, anschließend muss das Kfz-Kennzeichen eingegeben werden. Benötigt wird zudem eine Zahlungsart. Möglich ist es, eine Kredit- oder Debitkarte, ein PayPal-Konto oder Google Pay beziehungsweise Apple-Pay als Zahlungsmethode anzugeben. Danach kann die App für das Bezahlen genutzt werden.

Wie funktioniert das Ganze? Nach dem Parken erkennt die App mithilfe des GPS-Signals, in welcher Parkzone sich das Fahrzeug befindet. Sollte dies nicht funktionieren, kann die Parkzone in der App ausgewählt werden. Dabei hilft auch ein Parkzonen-Code, der an den Parkscheinautomaten angebracht ist. In der App kann nun die Parkdauer angegeben werden, in dem am dortigen Rad gedreht wird. Mit einem Klicken auf „Start“ beginnt der Parkvorgang.

Über das Rad kann die Parkdauer eingegeben werden. Foto: Marc Eich

Was kostet mich das? Neben den Parkgebühren verlangt der Anbieter eine Transaktionsgebühr, das sind pro Nutzung entweder 20 Cent oder 15 Prozent der Parkgebühren.

In der App werden auch die Service-Gebühren für das Parken ersichtlich. Foto: Marc Eich

Was ist, wenn ich meine Parkzeit vorzeitig stoppen oder verlängern möchte? Eine aktive Parksession kann mit einem Klick auf das Rad vorzeitig gestoppt werden, somit ist eine minutengenaue Abrechnung möglich. Gleichzeitig kann aus der Ferne die Parkzeit verlängert werden. Eine Benachrichtigung in der App weist 15 Minuten vorher darauf hin, wenn die Session abläuft.

In der App kann die Parkzeit vorzeigt gestoppt oder verlängert werden – es gibt also eine minutengenaue Abrechnung. Foto: Marc Eich

Wie wird meine Parkzeit kontrolliert? Claus Strobel, Sachgebiet Verkehrsüberwachung und Technik beim Bürgeramt, erklärt, dass die Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes zur Kontrolle das Diensthandy nutzen.

Claus Strobel zeigt’s: So kontrolliert der KOD, ob über die App gezahlt wurde. Foto: Marc Eich

Über das Eingeben des Kennzeichens in eine App erhalten die Mitarbeiter Einblick darüber, ob die Parkgebühr über EasyPark bezahlt wurde – falls denn nicht der Parkschein ausliegt. Denn auch mit Münzgeld, oder an einigen Stellen mit kontaktlosen Bezahlen, kann die Parkgebühr ebenfalls noch verrichtet werden.