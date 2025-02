Neue Anlaufstelle für Surfer: In Freiburg entsteht eine stehende Welle mit Eventlocation

1 Wenn für Mario Gerlach (links) und Simon Ganter alles nach Plan läuft, kann in Freiburg schon bald gesurft werden. Foto: Alexander Blessing

Auf einem Parkplatz in Freiburg wird eine mobile Surfwelle errichtet. Sie soll das Wellenreiten unter freiem Himmel ermöglichen. Auf der Anlage entsteht auch ein Gastronomiebereich ähnlich einem Beach-Club. Die offizielle Eröffnung ist für Ende April geplant.









„Ich wollte das Surfen nach Freiburg holen“, sagt Mario Gerlach. Der 38-Jährige ist in der Surfszene gut vernetzt und davon überzeugt, dass das funktioniert. Rund zwei Millionen Euro investiert er mit der Surfield GmbH in die stehende Welle – eine mobile Surfanlage –, die auf einem Parkplatz neben dem XXXLutz Möbelhaus in der Herrmann-Mitsch-Straße errichtet wird. Die Anlage stand zuvor in einem Einkaufszentrum in Regensburg und soll nun eine neue Heimat für Surfer in Freiburg und der Umgebung werden. Die Fläche, auf der die Welle aufgebaut wird, gehört der Freiburger Wirtschaftsförderung FWTM und wurde für vorerst zwölf Monate an Gerlach vermietet – mit der Option auf Verlängerung. „Wir haben die Zusage, dass wir erst einmal an dem Standort bleiben dürfen“, erklärt der Wirtschaftsingenieur.