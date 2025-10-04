Neue Aktion: Warum das DRK Zollernalb auf Fördermitglieder angewiesen ist

Das DRK im Zollernalbkreis sucht Botschafter: Um für die Zukunft aufgestellt zu sein, braucht der Kreisverband neue Fördermitglieder. Diese wiederum profitieren von ihrem Engagement.
Die meisten Kreisbürger haben die auffälligen Plakate und Transparente bestimmt schon gesehen. „Bitte werde Mitglied“, steht in Großbuchstaben in einem Herz auf dem rotem Grund. So freundlich die Aufforderung, so dringlich die Lage: Das DRK Zollernalb ist auf seine Fördermitglieder angewiesen, um vor allem den ehrenamtlichen Bereich zu finanzieren. Dessen Angebot ist vielfältig. Es erstreckt sich von der Hunde-, Drohnen- oder Motorradstaffel über die Berg- und Wasserwacht bis hin zu den so genannten „Helfern vor Ort“.