Neue AfD-Jugendorganisation: Choreografie ins Extreme

Dass Nachwuchsorganisationen radikaler sind als die Mutterparteien ist normal. Dass sie sich mit Menschen umgibt, die diesen Staat ablehnen ist es nicht, meint Christian Gottschalk.
Die AfD ist in einigen Bereichen zu einer ganz normalen Partei geworden. Zum Beispiel in Sachen Parteitags-Choreografie. Was vor Wochenfrist beim Landestreffen in Baden-Württemberg zu beobachten war, hat sich nun in Gießen fortgesetzt. Die Gründungsversammlung der Nachwuchsorganisation war von Beginn bis zum Ende vorgeplant. Die Strippen sind im Hintergrund gezogen gewesen, ehe die Versammlungsteilnehmer in der Halle Platz genommen haben. Von der oft beschworenen Mitbestimmung der Basis war nicht viel zu sehen. Doch damit hat die AfD kein Alleinstellungsmerkmal.