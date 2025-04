Messerstich in Hüfinger Teilort „Ich wollte ihn eigentlich nur piksen“

Weil er am frühen Morgen des 23. August 2024 in Mundelfingen seinem Kontrahenten mit einem Messer einen etwa neun Zentimeter tiefen Stich in den Rücken versetzte, muss sich ein heute 19-jähriger Arbeitsloser vor dem Landgericht verantworten.