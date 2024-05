1 Michael Mack (links) und Thomas Mack (rechts) mit Anne-Marie Vonk und ihrem Mann. Foto: Europa-Park

Die Attraktion im kroatischen Themenbereich scheint zu überzeugen. Der Freizeitpark feierte einen Fahrgast auf besondere Art.









Die neue Attraktion „Voltron Nevera“ im Themenbereich Kroatien kommt bei den Besuchern offenbar gut an. Nicht einmal eine Woche nach der offiziellen Eröffnung zählte die 14. Achterbahn des Europa-Park bereits den 100 000 Fahrgast, berichtet der Freizeitpark in einer Pressemitteilung. Der Fahrgast wurde nach seiner Fahrt von den geschäftsführenden Gesellschaftern Michael und Thomas Mack mit Luftschlangen und einem Blumenstrauß in Empfang genommen.