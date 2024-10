1 Hannelore und Klaus Münzer laden Oberbürgermeister Erik Pauly (links) und Neu-Ortsvorsteher Jochen Preis (rechts) zum Probesitzen auf ihrem neuen „Ruhebänkle“ ein. Nach vier Jahrzehnten beendet Münzer die kommunalpolitische Arbeit. Foto: Rainer Bombardi

Klaus Münzer beendete nach vier Jahrzehnten seine kommunalpolitische Arbeit. Ein Ortsvorsteher mit Engagement und Weitsicht. So war die Abschiedsfeier.









Link kopiert



In der Neudinger Mehrzweckhalle verabschiedete sich am Vorabend des Einheitstags Klaus Münzer nach 35 Jahren als Ortsvorsteher und insgesamt 40 Jahren im Ortschaftsrat aus der Kommunalpolitik. Viele Freunde, Bekannte und Weggefährten kamen, um ihm ihre Wertschätzung für sein Engagement in den vergangenen vier Jahrzehnten zu zeigen.