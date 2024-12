Neubulachs Haushalt: Würfelt die Stadt bei den Finanzen?

1 Einnahmen, Ausgaben, geplante Investitionen und Unvorgesehenes: Rechnen ist angesagt beim Thema kommunaler Haushalt, auch in Neubulach. Foto: © Proxima Studio - stock.adobe.com/Savings and budget concept with piggy bank

Der Neubulacher Gemeinderat hat sich mit dem Etatentwurf 2025 befasst. Die Zeiten sind unberechenbar, meint die Bürgermeisterin. Gleichwohl sieht es trotz aller Herausforderungen nicht schlecht aus für die Stadt. Denn manchmal kommt es anders als erwartet.









Noch Lust auf Lektüre über die Weihnachtsfeiertage? Da hat Neubulachs Bürgermeisterin Petra Schupp eine Empfehlung. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats riet sie Interessierten, einmal einen Blick in den Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2025, genauer in den Vorbericht dazu, zu werfen. Der Etatentwurf findet sich auf der Internetseite der Stadt, der Vorbericht verschafft einen Überblick über Neubulachs Finanzen. „Ich finde den wie jedes Jahr sehr gut“, meinte die Rathaus-Chefin.