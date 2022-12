3 Der Markt vor historischer Kulisse Neubulachs hat ein besonderes Flair. Foto: Wallburg

Ein reichhaltiges Rahmenprogramm in historischer Kulisse mit 42 geschmückten Buden lockten zum dritten Adventswochenende viele Besucher in die historische Altstadt der ehemaligen Bergwerksstadt.















Neubulach - Endlich wieder Städlesweihnacht in Neubulach: Ab dem Calwer Tor, entlang der Marktstraße, über den gesamten Marktplatz und den Kirchplatz und längs der Unteren Torstraße hinweg verwandelten Stadt, Privat- und Geschäftsleute, sowie viele Vereine und Schausteller die ehemalige Bergbaustadt in ein wahres Weihnachtsparadies. Es sind einfach auch ideale Voraussetzungen, welche die kleine mittelalterliche Stadt, 1275 erstmals erwähnt, eingebettet zwischen ihren gut erhaltenen historischen Fachwerkhäusern und umgeben von einer 700 Meter langen Stadtmauer mit teilweise dazugehörigen Stadtgraben da zu bieten hat.

Fast kein Durchkommen mehr

Vielleicht auch mit ein Grund dafür, dass Samstag gegen später ein Durchkommen in der Marktstraße nur noch eingeschränkt möglich war, was aber niemanden gestört haben dürfte. Die Angebote waren so vielfältig und auch kulinarisch blieben keine Wünsche offen, so dass man auch gewisse "Standzeiten" jederzeit nutzbringend überbrücken konnte. Dekoratives und Wärmendes aus Wolle, Watte und Stoff, Schafwoll- und Fellartikel, Kunstvolles aus Holz und Draht gab es zu entdecken. Aber auch Kräuterprodukte, selbstgefertigte Kerzen, selbsthergestellte Marmeladen oder hübsche Handarbeiten und jede Menge Geschenkaccessoires. Glühwein und Hot Apérol sorgten ebenso wie Käsespätzle, Schupfnudeln, Gyrosburger und Crêpes für den heiß erhofften Umsatz bei den Vereinen.

Nikolaus liest Wünsche von den Augen ab

Der Nikolaus war für die Kinder das komplette Wochenende über unterwegs und stark damit beschäftigt, den Kleinen ihre Wünsche von den Augen abzulesen. Vor der Stadtkirche war eine Krippe mit lebensgroßen Holzfiguren und lebenden Tieren zu bestaunen. Eine Attraktion waren dort sicherlich auch die kleinen, erst wenige Wochen alten Lämmer. Kostenlose Pferdekutschfahrten rund ums Städtle und ein ebenso kostenloses kleines Kinderkarussell waren begehrte Anziehungspunkte für Groß und Klein.

Für Kunstliebhaber gab es Samstag die Vernissage "Kunst in zwei Häusern". 14 Künstler aus dem Landkreis Calw stellen ihre Objekte im Neubulacher Rathaus und parallel dazu in der nebenan liegenden Alten Bergvogtei bis zum 26. Februar des kommenden Jahres aus.

Viel weihnachtliche Musik

Ein abwechslungsreiches musikalisches Programm durfte natürlich Neubulach nicht fehlen. Dazu trugen am Sonntag in der evangelischen Stadtkirche das Quintett des Musikvereins Neubulach und "Die netten Gitarnetten" mit Julia Köstlin, Helmut Rauscher und Till Veeh unter dem Motto "Weihnachten ist keine Jahreszeit. Es ist ein Gefühl" ebenso bei wie die Bläserklasse der Gemeinschaftsschule, der Popchor und das Männer-Quartett Neubulach. Einen feierlichen Ausklang mit einem lebendigen Adventskalender bereiteten Sonntagabend auf dem Kirchplatz dann noch Kirchengemeinde und Stadtverwaltung unter Beteiligung eines Blechbläser-Ensembles des Posaunenchors Neubulach.