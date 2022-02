1 Auf dem Sportgelände des SC Neubulach tummeln sich vor allem im Sommer immer wieder Störenfriede jungen Alters, die Müll hinterlassen und Tornetze demolieren. Jetzt sollen Hinweisschilder dem Ärgernis ein Ende bereiten. Foto: Fritsch

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Abgefackelter Müll, versengter Kunstrasen, Zigarettenkippen und kaputte Tornetze. Mit dieser Liste an Problemen kam Markus Steiner vom SC Neubulach im Vorjahr in den Gemeinderat. Einen Zaun um das Sportgelände lehnte der Rat ab. Die gegründete Taskforce legt nun erste Ergebnisse vor.















Link kopiert

Neubulach - Es war große Aufregung im vorigen Jahr in Neubulach. Denn der SC Neubulach kam mit einer besonderen Bitte auf den Gemeinderat zu: Man wollte eine Umzäunung des Sportgeländes erwirken, weil immer wieder Jugendliche auf dem Kunstrasenplatz Müll hinterlassen oder auch in den Toren herumlümmeln und so die Netze zerstören. "Die nutzen die Tore als Hängematte, verbrennen ihren Müll auf dem Kunstrasen, drücken dort ihre Kippen aus oder hinterlassen Scherben", beschrieb SCN-Chef Markus Steiner diese Problem-Gruppe und hatte in einer reichhaltigen bebilderten Präsentation dem Gremium die Misere veranschaulicht. Nach einer langen Diskussion des Für und Wider, bei dem die einen der Argumentation von Steiner folgten, die anderen sich im Sinne der öffentlichen Zugänglichkeit vehement gegen einen Zaun wehrten, kam man überein, es zu lassen mit dem Zaun.