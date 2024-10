1 Der herbstliche Krämermarkt lockte einmal mehr viele Besucher nach Neubulach. Foto: Albert Kraushaar

Die Veranstaltung hat erneut zahlreiche Besucher angelockt. Die kommen gerne zum Genießen, Stöbern und Plauschen.









Link kopiert



„So, senner (bisch) au do“ – das dürfte wohl die gebräuchlichste Begrüßung gewesen sein, die in Neubulach am Samstag zu hören war. Da hatte die ehemalige Bergwerksstadt wieder zu einem Krämermarkt eingeladen und der lockte zahlreiche Besucher in den historischen Stadtkern.