Neubulacher Haushalt: Im Plan steht ein Minus von zwei Millionen Euro

1 Die finanzielle Lage der Stadt Neubulach ist angespannt. Foto: Thomas Fritsch

Trotz vieler Bemühungen im Gemeinderat bleibt im Etat ein großes Defizit. Bürgermeisterin Petra Schupp sieht kaum noch Spielraum. Aber sie macht Hoffnung, dass es doch nicht so schlimm kommt.









Link kopiert



Die Zahlen des städtischen Haushaltsplans für 2025 sehen nicht gut aus. Im Ergebnishaushalt, also dem laufenden Betrieb, steht unter dem Strich ein Minus von 1,96 Millionen Euro. Der Plan ist zwar etwas besser also noch 2024. Trotzdem bedeutet das, dass die Kommune ihre benötigten Mittel nicht selbst erwirtschaften kann. „Das ist jenseits von Gut und Böse“, sagte Bürgermeisterin Petra Schupp im Gemeinderat am Mittwochabend.