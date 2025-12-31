Neubulacher Hallenturnier: VfL Nagold II mit Machtdemonstration im Finale

Mit dem 4:3-Sieg des VfL Nagold II gegen Titelverteidiger SV Gültlingen im Viertelfinale des viertägigen Neubulacher Hallenfußballturniers war für viele Zuschauer der Fall schon klar: Damit hatte der VfL Nagold II den Pott gewonnen – denn das war das vorgezogene Finale. Und so kam es auch. Mit 2:0 schlugen die Nagolder den FV Calw im Halbfinale, um dann im Endspiel den TSV Möttlingen regelrecht schwindelig zu spielen.

U19-Teams halten gut mit „Viele Derbys, viele spannende Spiele, viele Tore, viele sehenswerte Tore“, fasste Spielleiter Hilmi Sahin das Hallenturnier seines SC Neubulach zusammen. Als „ein Statement“ bezeichnete er den 5:1-Finalsieg des VfL Nagold II, der auch den ein oder anderen Spieler aus dem Landesliga-Kader dabei hatte. „Sie haben qualitativ einfach einen sehr guten Fußball gespielt“, lobte Sahin den Turniersieger. Recht hatte er mit seiner Prognose, dass die drei teilnehmende U19-Mannschaften – die SG Egenhausen/Wart, die SG Oberes Nagoldtal und die Spvgg Holzgerlingen – gut mithalten werden. Alle drei zogen in die Zwischenrunde ein, wobei Sahin besonders die SG Egenhausen/Wart hervorhob, die sogar in die Endrunde kam, dort aber am VfL Nagold II und SV Schönbronn scheiterte.

Ruf als Turniermannschaft

Im ersten Halbfinale traf der TSV Altensteig mit seinem stets sehr offensiv mitspielenden Torwart Serdar Yildiz auf den TSV Möttlingen. Die Altensteiger hatten mit vier Siegen in vier Spielen ihre Vorrunde dominiert, ließen in der Zwischenrunde den SV Gültlingen und TSV Haiterbach hinter sich und schlugen in der Endrunde den FV Calw und die SG Nagold-Nord. Die offensive Spielweise wurde ihnen im Halbfinale jedoch zum Verhängnis, denn Yildiz stand viel zu weit vorne, so dass der Möttlinger Andreas Essig (1.) den Ball ins leere Tor lupfen konnte. Zwei Minuten vor dem Ende bestätigte der TSV Altensteig dann seinen guten Ruf als Hallenmannschaft, passte den Ball klug durch die gegnerischen Reihen und Asim Arslan schloss abgezockt zum Ausgleich ab. Mit dem 2:1 im direkten Gegenzug durch Giokan Amet machte der TSV Möttlingen jedoch den Finaleinzug perfekt.

FV Calw wird Dritter

Deutlicher verlief das zweite Halbfinale zwischen dem VfL Nagold II und dem FV Calw. Die Nagolder schlossen die Vorrunde nur als Dritter punktgleich hinter dem FV Calw und dem TSV Möttlingen ab, holten dann aber in der Zwischenrunde die volle Punktausbeute. In der Endrunde wurde die U19 der SG Egenhausen/Wart mit 5:3 geschlagen, gegen den SV Schönbronn kam der VfL II aber nicht über ein 4:4 hinaus. Der bis dato im Turnierverlauf überzeugende FV Calw blieb im Halbfinale gegen die oft defensiv stehenden Nagolder blass und geriet nach einem sehenswerten Schlenzer von Philipp Schweizer (9.) mit 0:1 in Rückstand. Mit dem Treffer von Burak Tastan (11.) zum 2:0 aus Nagolder Sicht war alles klar. Der FV Calw konnte sich nur noch über einen 4:3-Sieg im Spiel um den dritten Platz gegen den TSV Altensteig freuen.

Burak Tastan trifft doppelt

Im Finale machte der VfL Nagold II gegen den TSV Möttlingen kurzen Prozess. Nach den Toren von Burak Tastan (4., 5.), Ruben Cinar (5.) und Mahdi Bakhshanden (8.) war die Spannung bereits raus. Daran änderte auch der Möttlinger Ehrentreffer durch Kevin Martinho (11.), zumal Stefan Wurm – als offensiv mitspielender Torwart – in den letzten Sekunden auch noch das 5:1 gelang.

Torschützenkönig des Neubulacher Hallenturniers wurde Harun Cömert mit 13 Treffern. In die Mannschaft des Turniers wählten die Zuschauer Torwart Julian Schall (Spvgg Wart/Ebershardt), Hamza Chebli (TSV Altensteig),Thomas Kattner (TSV Möttlingen), Dominik Pedro (FV Calw) und Nico Gaiser (VfL Nagold II).

Sehr faire Spiele

Den Fair-Play-Preis gewann der SV Schönbronn, der keine einzige Strafe kassiert hatte. Generell liefen die Spiele sehr fair ab, was wohl auch daran lag, dass wie bereits im Vorjahr die Schiedsrichtergruppe Calw im Einsatz war. „Wir kennen die Spieler. Das ist dann ein ganz anderer Umgang. Das hat auch uns sehr viel Spaß gemacht, im eigenen Bezirk zu sein, weil wir ja sonst in der Saison nur außerhalb unterwegs sind“, betonte Oberliga-Schiedsrichter Vincent Schöller (TSV Haiterbach), der am Finaltag mit Lauritz Hafner und Julius Wick die Spiele leitete. Insgesamt wurden an den vier Tagen nur zwei Rote gezeigt – beide wegen Handspiel.

Beeindruckend ist auch die Tor-Statistik: 423 Treffer fielen während des gesamten Turniers, also 5,04 pro Spiel. Turnierleiter Michael Burkhardt hatte dafür eine eindeutige Erklärung: „Filzball. Der macht einfach total viel aus.“

Viele Zuschauer

Und auch die Zuschauerzahl war in der Neubulacher Sporthalle wieder hoch. „Das freut uns, dass wir so viele Menschen aus der Region zusammenbringen könnte“, sagte der Neubulacher Spielleiter Hilmi Sahin, der in diesem Zusammenhang auch den Helfern seines Vereins und den Sponsoren dankte, ohne die so ein Turnier nicht möglich sei.

Punktlos verlief die Premiere des Clube Portugues Ebhausen. Die Mannschaft wurde erst im Sommer gegründet, nimmt an der offiziellen WFV-Freizeitliga teil und nahm in Neubulach zum ersten Mal an einem Hallenturnier teil. Die Vorrundenspiele gegen den SV Schönbronn (0:11), den TSV Haiterbach (1:6), die U19 der Spvgg Holzgerlingen (2:3) und die SG Teinachtal (0:8) wurden jedoch allesamt verloren.