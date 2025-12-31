Neubulacher Hallenturnier: VfL Nagold II mit Machtdemonstration im Finale

Mit einem klaren 5:1 besiegt der VfL Nagold II den TSV Möttligen im Finale des Neubulacher Hallenturniers.
Mit dem 4:3-Sieg des VfL Nagold II gegen Titelverteidiger SV Gültlingen im Viertelfinale des viertägigen Neubulacher Hallenfußballturniers war für viele Zuschauer der Fall schon klar: Damit hatte der VfL Nagold II den Pott gewonnen – denn das war das vorgezogene Finale. Und so kam es auch. Mit 2:0 schlugen die Nagolder den FV Calw im Halbfinale, um dann im Endspiel den TSV Möttlingen regelrecht schwindelig zu spielen.